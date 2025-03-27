اقتحام مقر نائب رئيس جنوب السودان واعتقاله

قال الحزب المنتمي إليه ريك مشار، نائب الرئيس الأول في جنوب السودان، الأربعاء، إنه يحاول تحديد مكانه بعد اقتحام وزير الدفاع ورئيس الأمن الوطني إلى مقر إقامته وتسليمه مذكرة اعتقال.

وذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن حزب الذي ينتمي إليه نائب رئيس جنوب السودان، أنه جرى تسليم مشار أمر اعتقاله بموجب تهم غير واضحة.

وتدور في جنوب السودان اشتباكات منذ أسابيع عدة بين القوات الفدرالية الموالية للرئيس سلفا كير والقوات الداعمة لنائبه رياك مشار، على الرغم من اتفاق السلام الذي يعود إلى عام 2018.

وتثير أعمال العنف مخاوف من أن تواجه جنوب السودان، مجددا حربا اهلية، سبق أن اندلعت بين كير ومشار وتسببت في مقتل 400 ألف شخص ونزوح 4 ملايين بين عامي 2013 و2018.