الجيش الأمريكي يعلن العثور على مركبة جنود أمريكيين مفقودين في ليتوانيا مغمورة بالمياه

قال الجيش الأمريكي، الأربعاء، إنه جرى العثور على مركبة كان يستخدمها 4 جنود أمريكيين فقدوا منذ أمس الثلاثاء في لتوانيا،، مغمورة بالمياه، فيما لا يزال البحث عن الجنود المفقودين جاريا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن بيان للجيش الأمريكي قوله “جرى العثور على مركبة الإنقاذ المدرعة التي كان يستخدمها الجنود الأمريكيون الأربعة المفقودون أثناء تدريب في ليتوانيا”.

كما نقلت “رويترز” عن مارك روته، السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) قوله في وقت مبكر من الأربعاء إن الجنود الأربعة ماتوا، لكنه ليس لديه علم بأي تفاصيل.

تدريبات على الحدود مع بيلاروسيا

من جانبه، قال الجيش في ليتوانيا في منشور على حسابه على منصة “إكس” أنه يواصل “عملية إنقاذ مكثفة”، وليس لديه أي معلومات تؤكد وفاة الجنود الأربعة.

وكان الجنود الأمريكيون يشاركون في تدريبات في بابرادي، وهي بلدة تقع على بعد أقل من 10 كيلومترات (6 أميال) من الحدود مع بيلاروسيا، حسب ما أفاد الجيش الأمريكي في بيانه.

وأضاف الجيش الأمريكي أن الجنود، وهم من الكتيبة الاولى في فرقة المشاة الثالثة، كانوا يقومون “بتدريبات تكتيكية وقت وقوع الحادث”.

يذكر أن دول البلطيق، ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، أعضاء في حلف شمال الأطلسي، وغالبا ما كانت علاقاتها مع روسيا، الحليف الرئيسي لبيلاروسيا، فاترة منذ إعلان هذه الدول استقلالها عن الاتحاد السوفييتي في عام 1990.

وتدهورت العلاقات بشكل أكبر بعد الحرب ين روسيا وأوكرانيا في 2022، حيث كان الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا من أبرز المؤيدين لأوكرانيا في هذه الحرب.