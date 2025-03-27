الحوثيون: 8 غارات أمريكية استهدفت سنحان وبني حشيش في صنعاء

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة (أنصار الله) الحوثيين في اليمن، إن عدوانا أمريكيا استهدف بـ8 غارات مديرية سنحان و5 غارات على مديرية بني حشيش وغارتين على قاعدة الدليمي الجوية شمالي صنعاء.

وأعلنت جماعة الحوثي، الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية شنت 27 غارة جوية على محافظتي صعدة وعمران شمالي البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر موقع “26 سبتمبر” التابع للجماعة نقلا عن مصدر محلي لم يسمه أن “العدوان الأمريكي شن الأربعاء 5 غارات على محيط مدينة صعدة، و3 غارات على مديرية آل سالم في المحافظة ذاتها، كما شن غارتين على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران”.

ولفت إلى أن 17 غارة أمريكية تعرضت لها محافظة صعدة في وقت متأخر من ليل الثلاثاء/الأربعاء، ما يرفع إجمالي الغارات على المحافظتين إلى 27 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي 15 مارس/آذار الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر جيش بلاده بشن هجوم كبير ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـ”القضاء على الحوثيين تماما”.

وحتى مساء الأربعاء، تم رصد نحو 100 غارة أمريكية على اليمن أدت إلى مقتل 55 شخصا وإصابة 119 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بحسب بيانات وزارة الصحة التابعة لحكومة الحوثيين.