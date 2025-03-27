السودان.. أول رد من الدعم السريع على إعلان الجيش السيطرة على الخرطوم

علّقت قوات الدعم السريع ظهر اليوم الخميس على استرداد الجيش السوداني لمناطق واسعة من العاصمة الخرطوم، حيث أعلن السيطرة على مواقع عسكرية ومدنية ومناطق واسعة، ليقترب من إعلان خلوّ العاصمة من الدعم السريع.

هل هي إعادة تموضع؟

وقال بيان للناطق الرسمي باسم الدعم السريع “نعلن بالصوت العالي أن قواتنا لم تخسر أي معركة، لكنها أعادت تموضعها وانفتاحها على جبهات القتال بما يضمن تحقيق أهدافها العسكرية التي تقود في نهاية المطاف إلى حسم هذه المعركة لمصلحة الشعب السوداني”.

وذكر البيان أن قوات الدعم السريع “تظل ثابتة كالصخر” في وجه ما وصفها “بالمؤامرات”، وواصل “أشاوس الدعم السريع معركتهم بشجاعة وإصرار، مستندين إلى خبرات عميقة وتكتيكات متجددة تُربك العدو وتكسر شوكته”.

وقال البيان إن قوات الدعم السريع “تدافع عن قضايا وطنية نبيلة” ضد من سماهم “الدواعش والإرهابيين وجيش الحركة الإسلامية، الذين تسلطوا على رقاب السودانيين بطشًا وتنكيلًا، ونشروا التفرقة بين مكونات الوطن الاجتماعية”، بحسب وصفه.

وأضاف البيان أنهم سيواصلون الحرب مع “قوى الظلام” بحسب وصفه حتى “استعادة أمن واستقرار ورفاه الشعب” و”استعادة ثرواته وتأسيس دولة سودانية جديدة يتمتع فيها الجميع بالحرية والسلام والعيش الكريم”.

وقال البيان إن قوات الدعم السريع ستعمل على حسم المعركة “لمصلحة شعبنا”. وأضاف “سوف نجرع العدو الهزائم الموجعة وفي جميع الجبهات”.

السيطرة على معسكر الدعم السريع

وأعلن الجيش السوداني، الأربعاء، استعادة السيطرة على مواقع مهمة في الخرطوم حيث استعاد عددا من المنشآت الاستراتيجية والمناطق، على رأسها معسكر طيبة الذي يعد أكبر معسكرات قوات الدعم السريع.

وقال متحدث الجيش السوداني نبيل عبد الله، في بيانات متتالية، إن القوات تمكنت من السيطرة على معسكر طيبة التابع لقوات الدعم السريع، بمنطقة طيبة الحسناب جنوبي الخرطوم.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني إنهم تمكنوا من تطهير منطقة الباقير بولاية الجزيرة وسط البلاد، التي تعد المدخل الجنوبي الشرقي لمدينة الخرطوم.