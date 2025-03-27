الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يرفض الكشف عن مصير طاقمنا المحاصر في رفح (فيديو)

أعربت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن بالغ قلقها بشأن سلامة 9 أفراد من طواقمها، كانوا في مهمة عمل في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، قبل أيام، ولا يزال مصيرهم مجهولًا حتى الآن.

وأعلنت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، نجاحها من خلال تنسيق ومرافقة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في الدخول إلى منطقة تل السلطان في رفح، اليوم الخميس، وذلك بعد 5 أيام من محاولات التنسيق للدخول إليها، بهدف معرفة مصير 9 من مسعفي الجمعية المفقودين في المنطقة، بعد أن تم حصارهم واستهدافهم من قبل قوات الاحتلال.

‎وواجه الفريق صعوبات جمة أثناء البحث عن آثار الشهداء في المكان، بسبب الدمار الكبير الذي طمس معالم المنطقة، ومع ذلك، تمكنوا من انتشال جثمان أحد أفراد طواقم الدفاع المدني.

الانسحاب بسبب الظلام

ونظرًا لتعذر استمرار عمليات البحث بسبب حلول الظلام، اضطرت الطواقم إلى الانسحاب من المكان، على أن تتم إعادة المحاولة غدًا الجمعة، للدخول مجددًا إلى المنطقة التي يتوغل فيها جيش الاحتلال منذ 5 أيام، ويمنع وصول طواقم الإسعاف وفرق الإنقاذ إليها.

وقال رائد النمس، مسؤول الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، للجزيرة مباشر: “لا يزال الاتصال مفقودًا مع تسعة من زملائنا المسعفين، بعد أن تلقوا نداء استغاثة يفيد بوجود عدد من الشهداء والمصابين، فتوجهوا إلى منطقة مواصي رفح”.

وأوضح النمس أن سلطات الاحتلال ترفض الكشف عن مصير المسعفين التسعة، محمّلًا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصيرهم، ومطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل للسماح لوصول طواقم الإنقاذ إلى المنطقة، والبحث عن الطاقم المفقود.

انتهاك القانون الدولي الإنساني

وأفاد النمس بأن الطاقم المفقود كان يرتدي الزي الخاص بالمسعفين، الذي يحمل شارة الهلال الأحمر المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، كما أوضح أن استهداف الطواقم الطبية يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وخرقًا لاتفاقية جنيف.

وأكد النمس أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف طواقم الهلال الأحمر طوال فترة الحرب، قائلًا: “منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتعمد الاحتلال استهداف طواقمنا العاملة ومنشآتنا الصحية. ولا ننسى في بداية الحرب، عندما خرج طاقمنا لإنقاذ الطفلة هند رجب في قطاع غزة، ففوجئنا بأن قوات الاحتلال كانت هناك واستهدفت الطاقم بالكامل. ونتمنى ألا يتكرر هذا السيناريو من جديد، وأن نطمئن على طاقمنا المفقود”.