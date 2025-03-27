اليابان تدرس “كافة الخيارات” للرد على رسوم ترامب.. وماكرون: أوروبا ستحمي نفسها

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، اليوم الخميس، إنه يدرس “كافة الخيارات” للرد على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة جميعها.

وأضاف إيشيبا، خلال كلمة في البرلمان بطوكيو “يجب أن ندرس ما يخدم المصلحة الوطنية لليابان. نطالب (الولايات المتحدة) بشدة بعدم فرض هذه الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمائة على اليابان. هناك عدة خيارات، وعلينا التفكير في الخيار الأكثر فاعلية، وأن نضع جميع الخيارات في الاعتبار”.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي للصحفيين إنه “من المؤسف للغاية أن تعلن الحكومة الأمريكية عن هذه التدابير الجمركية على السيارات وقطع غيارها، والتي تشمل اليابان”.

وأضاف أنه “ردا على هذا الإعلان، أبلغنا الحكومة الأمريكية مجددا أنّ هذا الإجراء مؤسف للغاية، وحضّينا بشدّة الحكومة الأمريكية على استثناء اليابان من نطاقه”.

وحذّر المتحدّث من أن هذه الرسوم “سيكون لها تأثير كبير على العلاقات الاقتصادية بين اليابان والولايات المتحدة، وكذلك على الاقتصاد العالمي ونظام التجارة المتعدّد الأطراف”.

رسوم ترامب الجمركية

وكان قصر الإليزيه أفاد بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث مع ترامب قبل قمة الدول الحليفة لأوكرانيا التي بدأت صباح الخميس في باريس.

وقال ماكرون إنه أبلغ ترامب أن “الرسوم الجمركية سياسة غير جيدة وهذا الوقت غير مناسب لفرض رسوم علينا”، في إشارة إلى جهود الدول الأوروبية لزيادة نفقاتها الدفاعية.

وأضاف ماكرون “سيكون من المؤسف فرض رسوم جمركية أمريكية علينا، ولكن الجانب الأوروبي سيحمي نفسه ويرد على هذه الخطوة”.

وفي السياق ذاته أكد ستارمر أن “الرسوم الجمركية مقلقة لنا ولا نريد حربا تجارية”، وأوضح أن “كل الخيارات مطروحة على الطاولة للرد على الرسوم الجمركية”.

وكان ترامب فرض رسوما جمركية على قطاعات عدة، آخرها رسوم بنسبة 25% على الواردات الأمريكية من السيارات المصنعة بالخارج.

تأثير كير على صناعة السيارات في اليابان

وستتأثّر اليابان بقوة بقرار ترامب، إذ شكّلت السيارات في العام الماضي 28% من إجمالي صادراتها إلى الولايات المتّحدة، حيث بلغت قيمة الصادرات اليابانية من السيارات حوالى 40 مليار دولار من أجمالي صادرات يابانية للسوق الأمريكي بقيمة 142 مليار دولار.

وتُعتبر صناعة السيارات ركيزة أساسية للاقتصاد الياباني، إذ يوظّف هذا القطاع حوالي 10% من اليد العاملة في البلاد.

وعقب إعلان قرار ترامب زيادة الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة انخفض مؤشر “نيكاي 225” القياسي الياباني بنسبة 1%، وانخفضت أسهم شركة “تويوتا” بنسبة 3.2%، وانخفضت أسهم شركة “هوندا” بنسبة 2.8%.

كما انخفضت كذلك أسهم شركة “نيسان” بنسبة 2.6%، وشركة “مازدا” بنسبة 6.5%، وتراجعت أسهم شركة “سوبارو” بنسبة 6% تقريبا، و”ميتسوبيشي” بنسبة 4%.

تأثيرات معقدة لقرار ترامب

ويؤكد ترامب أن قراره يهدف لتشجيع الصناعة في الولايات المتحدة، لكن تأثير ذلك سيكون معقدا نظرا لحصول شركات صناعة السيارات الأمريكية، بل والشركات الأجنبية التي لديها مصانع في الولايات المتحدة، على العديد من مكونات تصنيع السيارات من جميع أنحاء العالم.

وأكد الرئيس الأميركي من البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرسوم ستفرض “على كل السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة”، مضيفا أنها ستدخل حيز التنفيذ “في الثاني من إبريل/نيسان وسنبدأ جمعها في الثالث منه”.

وأوضح ترامب “سنجعل الدول التي تنشط تجاريا في بلدنا وتأخذ ثرواتنا، تدفع”.

وفي الولايات المتحدة، حذّرت جمعية شركات صناعة السيارات من “ضرورة” ألا تؤدي الرسوم الجمركية إلى “ارتفاع الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين”.

وقالت المنظمة في بيان “من الحيوي أن تطبق هذه الرسوم بطريقة تتجنب حصول ارتفاع في الأسعار للمستهلكين وتحافظ على تنافسية القطاع في أميركا الشمالية”.

ضغوط على صناعة السيارات الأمريكية

وقال بيتر نافارو مستشار التجارة الأميركية في إدارة ترامب “نصف السيارات المباعة في الولايات المتحدة تصنع في الخارج. وبين تلك المجمعة هنا، تأتي القطع التي تستخدم في نصفها من الخارج ما يعني أن أقل من نصف السيارات التي تباع في بلدنا تحوي قطعا غير أميركية”.

ولا تخفي واشنطن أن الرسوم الجمركية تستهدف في المقام الأول الدول “الصديقة” فيما أخذ نافارو على ألمانيا واليابان سعيها إلى “إضعاف” صناعة السيارات الأميركية “من خلال الاحتفاظ بصنع القطع التي لها قيمة مضافة”.

ورأى نافارو أن 19% فقط من محركات السيارات المباعة في الولايات المتحدة تصنع فيها.