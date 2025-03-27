بعد قصف الاحتلال لمستشفى الصداقة التركي في غزة.. معاناة متفاقمة لمرضى السرطان في القطاع (شاهد)

يواجه مرضى السرطان في قطاع غزة أزمة إنسانية وصحية حادة، بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، وهو المستشفى الوحيد المتخصص في علاج الأورام في القطاع؛ مما أدى إلى تفاقم معاناة المرضى، وخصوصا مع استمرار إغلاق الاحتلال للمعابر، والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

ووصف الطبيب محمد إبراهيم أبو ندى، المدير الطبي لمستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، حجم الصدمة التي أعقبت استهداف المستشفى، قائلًا “أصبنا بهلع شديد عندما قام الاحتلال بتفجير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في محور نيتساريم بمنطقة المغراقة”.

وأوضح أبو ندى أن هذا المستشفى كان يمثل نقطة طبية مركزية، تتيح لمرضى الشمال والجنوب الوصول إلى العلاج بسهولة، أما الآن فيضطر المرضى إلى التوجه إلى مستشفى غزة الأوروبي، وهو أمر في غاية الصعوبة، بسبب بُعد المسافة والتكاليف الباهظة، وطول فترة الانتظار.

إغلاق المعابر ونقص العلاج

تدمير المستشفى تسبب في معاناة إضافية لمرضى السرطان في القطاع، الذين يعانون أصلا بسبب النقص الحاد في الأدوية والعلاجات الضرورية.

وقال الطبيب أبو ندى “المعاناة المستمرة بسبب نقص الأدوية ما زالت قائمة حتى اليوم. لا يتوفر العلاج الكيميائي لكثير من الأمراض، باستثناء بعض الأدوية المحدودة لسرطان الثدي وسرطان القولون، بينما تفتقر غزة إلى العلاجات اللازمة لأنواع أخرى من السرطان”.

وأضاف “نعاني كذلك من نقص حاد في العلاج الهرموني والعلاج الإشعاعي، مما يجعل فرص المرضى في الشفاء محدودة”.

ويعد إغلاق معبر رفح عقبة رئيسية أمام آلاف المرضى الذين حصلوا على الموافقة على تحويلهم للعلاج خارج القطاع.

وأشار أبو ندى إلى أن نحو 5 آلاف مريض سرطان كان من المقرر أن يتلقوا العلاج في الخارج، لكن إغلاق المعبر منعهم من السفر؛ مما يهدد حياتهم بشكل خطير.

بدوره أوضح حكيم رزق، من قسم التمريض في مستشفى غزة الأوروبي، أن نقص العلاجات يؤثر بشكل كارثي في المرضى، وأضاف “مرضى السرطان يعانون معاناة شديدة بسبب نقص العلاج. العلاج الكيميائي يصل بشكل غير كامل، بينما تفتقر غزة تمامًا إلى العلاجات المناعية والإشعاعية. حتى التحويلات الطبية للخارج تتطلب إجراءات معقدة وصعبة، مما يزيد من معاناة المرضى”.

معاناة مضاعفة لمرضى السرطان

خالد صالح، أحد مرضى السرطان في غزة، مثال على الحالة الصعبة لضحايا المرض الخبيث، إذ قال صالح للجزيرة مباشر “أهم شيء بالنسبة لنا الآن هو السفر، لكن المعبر مغلق. حتى قبل إغلاقه، كانت أعداد المرضى الذين يحصلون على تصاريح سفر قليلة جدًّا”.

وأضاف “أنا أعاني من سرطان الثدي النادر، وجزء من علاجي غير متوفر في غزة، مثل العلاج الإشعاعي. بدون هذا العلاج، قد لا تكون باقي العلاجات فعالة. المشكلة الكبرى أننا نخشى أن يحاصر الجيش الإسرائيلي المنطقة مرة أخرى، وهو ما سيمنع العلاج تمامًا، وهذا أمر إجرامي بحقنا”.

هاجر محمد، مريضة بسرطان المثانة، تحدثت أيضا للجزيرة مباشر عن حالتها المتدهورة، قائلة “أناشد الجميع بالإسراع في مساعدتي على السفر. كل أوراقي جاهزة، لكن المرض ينتشر في جسدي، وهناك شكوك بوجوده في الغدد الليمفاوية في رقبتي. لا أملك الوقت للانتظار”.

أما ماهر سليم، المريض بسرطان القولون، فتحدث عن معاناته مع نقص العلاج، بقوله “استأصلت الورم من القولون، لكن الفحوصات أظهرت أن هناك ورمًا في الكبد. أنا الآن أتابع جلسات العلاج الكيميائي، لكن بعد الجلسة الثامنة، سأحتاج إلى جراحة لاستئصال الورم، وهي غير متوفرة في غزة. هذه العلاجات ضرورية لإنقاذ حياتي، لكنها غير متاحة هنا”.