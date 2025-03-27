بوتين يحذر من تصاعد التنافس في القطب الشمالي ويعلق على خطة ترامب للسيطرة على غرينلاند

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، من تصاعد التنافس الجيوسياسي في القطب الشمالي، إلا أنه أكد إمكانية التعاون في المنطقة بالرغم من هذا التنافس، بما في ذلك بين موسكو والدول الغربية.

وأضاف بوتين، خلال مؤتمر في مورمانسك مخصص للقطب الشمالي، أن “روسيا لم تهدد أحدًا قط في القطب الشمالي، لكنها مستعدة للدفاع عن مصالحها. ونحن نشعر بالقلق من أن حلف شمال الأطلسي يرى الشمال ساحة محتملة للصراعات. ومع ذلك، فإن روسيا مستعدة للعمل في منطقة القطب الشمالي مع جميع الدول التي تتبنى نهجًا مسؤولًا تجاه قضايا التنمية”.

ويسعى بوتين إلى تعزيز التجارة عبر طريق بحر الشمال الممتد عبر مياه القطب الشمالي، في ظل تحول روسيا نحو آسيا للابتعاد عن أوروبا بسبب العقوبات الغربية.

وأكد بوتين أن بلاده تعمل حاليًا على زيادة قدراتها العسكرية، ولن تسمح بأي هجوم على سيادتها، مشددًا على ضرورة تعزيز أسطولها من كاسحات الجليد، قائلًا: “لدينا كاسحة جليد نووية لا تمتلكها أي دولة في العالم، ونحن بصدد بناء ثلاث كاسحات جديدة من النوع نفسه”.

ورأى الرئيس الروسي أن خطة نظيره الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على غرينلاند جدية، معبرًا عن قلقه من احتمال تحول القطب الشمالي إلى ساحة نزاعات محتملة، وقال: “هناك خطط جدية من جانب الولايات المتحدة بشأن غرينلاند، وهي خطط ذات جذور تاريخية قديمة”.