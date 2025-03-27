“تحت الأرض موسم حار”.. أول دراما سورية بعد سقوط الأسد (فيديو)

يستعرض العمل الدرامي “تحت الأرض.. موسم حار” -وهو أول عمل يتم إنتاجه وتصويره في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد– البيئة الشامية عام 1910، مسلطًا الضوء على صراع تجار التبغ في تلك الفترة.

وقالت فدوى سليمان، مسؤولة العلاقات في الشركة المنتجة للمسلسل في حديث للجزيرة مباشر، إن العمل يجمع نخبة من النجوم السوريين، أبرزهم مكسيم خليل وسامر المصري.

تغير الأوضاع السياسية

وأضافت، أنهم في عهد الأسد، كانوا ينتجون أعمالهم الدرامية خارج سوريا في لبنان أو أبوظبي، ولكن بعد تغير الأوضاع السياسية، انتقلوا للعمل داخل سوريا.

وقال الممثل السوري مكسيم خليل إنه يجسد في المسلسل شخصية “جودت”، ويروي قصة أحد التجار في مرحلة تاريخية حساسة شهدت أزمة في تصدير التبغ وصراعًا مع التجار الآخرين.

تحديات وصعوبات الإنتاج الفني

وأضاف خليل أن تصوير المسلسل في دمشق واجه تحديات عديدة، أبرزها انقطاع الكهرباء وصعوبات الإنتاج الفني.

وشدد على ضرورة إعادة هيكلة صناعة الدراما في سوريا، وإصدار قوانين تضمن حقوق الممثلين وكذلك الفنيين الذين يعملون خلف الكاميرات.