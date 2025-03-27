غارات إسرائيلية تستهدف محيط الميناء الأبيض في اللاذقية السورية (فيديو)

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، غارات جوية على محيط الميناء الأبيض في مدينة اللاذقية على الساحل السوري.

وأظهرت مشاهد مصورة لحظة سقوط الصواريخ وتصاعد ألسنة اللهب من الموقع المستهدف.

وأفادت وكالة “سانا” الرسمية للأنباء بأن “طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بعدة غارات جوية محيط الميناء الأبيض ومدينة اللاذقية”، وأضافت أن الجهات المختصة “تعمل على التأكد من عدم وجود إصابات في أماكن الاستهدافات”.

وكانت الخارجية السورية قد دعت، في بيان الثلاثاء، إلى “فتح تحقيق دولي حول الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء وحول الانتهاكات الإسرائيلية”.

وحثت أبناء الشعب السوري على “التمسك بأرضهم ورفض أي محاولات (إسرائيلية) للتهجير أو فرض واقع جديد بالقوة”.

ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث احتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

وبوتيرة شبه يومية تشن إسرائيل منذ أشهر غارات جوية على سوريا؛ مما أدى إلى مقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.