مصرع 6 سياح وإصابة 19 إثر غرق غواصة سياحية بالغردقة في مصر

لقي 6 سياح أجانب مصرعهم، وأُصيب 19 آخرون، بينهم 4 حالات خطرة، جراء غرق غواصة سياحية قبالة سواحل الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس.

وتلقت السلطات بلاغًا يفيد بغرق الغواصة “سندباد”، التي كانت تقل 44 راكبًا من جنسيات مختلفة، في رحلة بحرية لاستكشاف الشعاب المرجانية. وأسفر الحادث عن وفاة 6 أشخاص، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 29 راكبًا.

وأعلن مكتب محافظ البحر الأحمر أن الضحايا جميعهم من جنسيات أجنبية، إلا أنه لم يتم تحديد جنسياتهم بعد، فيما تتواصل التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

وأكدت السلطات أن الغواصة الغارقة تعمل في الرحلات السياحية بالغردقة منذ سنوات.

4 سياح روس

ومن جانبها، أعلنت القنصلية العامة الروسية في الغردقة، اليوم، أن 4 سياح روس لقوا مصرعهم إثر تحطم غواصة الأعماق الترفيهية “سندباد”، التابعة لفندق يحمل الاسم نفسه، على بعد كيلومتر واحد من الشاطئ.

ووفقًا للبيان، وقع الحادث صباح اليوم، خلال رحلة منتظمة لمشاهدة الشعاب المرجانية، وكان على متن الغواصة 45 سائحًا، بينهم قاصرون، جميعهم من المواطنين الروس وسياح تابعون لشركة “بيبليو غلوبس”.

وأكدت القنصلية أنه تم إنقاذ معظم الركاب ونقلهم إلى فنادقهم ومستشفيات في الغردقة، مضيفة أن حالتهم الصحية لا تدعو للقلق، بينما لا يزال مصير بعض السياح قيد التوضيح.

وأشارت القنصلية إلى أن دبلوماسييها متواجدون في موقع الحادث، مؤكدة أنها ستواصل تقديم تحديثات حول تطورات الواقعة.