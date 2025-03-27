“معرضون للموت في أي وقت وأي مكان”.. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي لمدنيين وسط مدينة غزة (فيديو)

تواصل إسرائيل غاراتها على تجمعات سكنية في قطاع غزة منذ أن استأنفت عدوانها على القطاع في 18 مارس/آذار الجاري.

واستهدف قصف إسرائيلي تجمعا من المواطنين في شارع النفق بوسط مدينة غزة اليوم الخميس، ما أسفر عن ارتقاء 7 شهداء على الأقل وإصابة آخرين.

وقال أحد شهود العيان للجزيرة مباشر إن طائرة إسرائيلية مسيّرة أطلقت صاروخا استهدف مجموعة من المارة في الطريق بدون سبب، الأمر الذي خلّف شهداء وجرحى، وتم نقل المصابين لمستشفى المعمداني.

“معرضون للموت في أي مكان”

وأضاف آخر للجزيرة مباشر “نحن معرضون للموت في أي وقت وفي أي مكان، ولا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وتابع “لا يوجد لدينا أكل أو شرب، ونضطر للنزوح باستمرار من بيت لبيت، ولا نعرف إلى متى سوف يستمر هذا الوضع”.

وقتلت إسرائيل وأصابت مئات من الفلسطينيين منذ تجدد العدوان على القطاع، معظمهم من النساء والأطفال، في حين تجاوزت قائمة الشهداء 50 ألفًا والإصابات 113 ألفًا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأجبر العدوان الإسرائيلي أغلب سكان قطاع غزة على النزوح من مساكنهم إلى مخيمات الإيواء، حيث يعيشون أوضاعا بالغة القسوة، ويعانون من نقص شديد في الغذاء والماء والدواء.

وحذر فيليب لازاريني، مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الخميس، من أنه لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة منذ أكثر من 3 أسابيع، موضحا أن هذه أطول فترة يعيشها القطاع من دون أي إمدادات منذ بدء الحرب.