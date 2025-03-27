مقتل امرأة و3 أطفال بإطلاق نار في جنوب ولاية فلوريدا

لقيت امرأة وثلاثة أطفال حتفهم بإطلاق نار في جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية، ونُقل شخصان إلى المستشفى، جراء الإصابة في الحادث وفقا لما ذكرته سلطات إنفاذ القانون في الولاية.

ووقع إطلاق النار في “بيمبروك بارك” حوالي الساعة الثامنة مساء أمس الأربعاء (بالتوقيت المحلي) حسبما قالت السلطات، ونُقل رجل وفتاة إلى المستشفى.

ولم تتضح على الفور حالة الشخصين اللذين نقلا إلى المستشفى، ووصف إيفان روس، المتحدث باسم الشرطة إطلاق النار بأنه “حادث محلي”.