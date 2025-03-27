وزير العدل التركي: بلدية إسطنبول استغلت عوائدها المالية لمصالح شخصية (فيديو)

أكد وزير العدل التركي يلماظ تونج، اليوم الخميس، أن التحقيقات التي تقوم بها السلطات العدلية في بلاده، بخصوص بلدية إسطنبول ورئيسها السابق أكرم إمام أوغلو تتم وفق الإجراءات القضائية.

وكشف الوزير في مؤتمر صحفي بعد مظاهرات ضد اعتقال إمام أوغلو أن التحقيقات أشارت إلى أن بلدية إسطنبول استغلت عوائدها المالية في مصالح شخصية.

ودعا الوزير إلى الابتعاد عن التأثير والتدخل في سير التحقيقات بخصوص قضية بلدية إسطنبول، وقال “علينا انتظار قرار المحكمة”، موضحا أن القضاء مسؤول تماما عن حماية الأشخاص الذين قدموا وثائق وأدلة بخصوص القضية.

وقال وزير العدل التركي “نطالب حلفاءنا الأوربيين باحترام القضاء التركي وانتظار قرارات المحكمة وعدم التعامل بازدواجية المعايير”.

اعتقال إمام أوغلو

واعتقلت السلطات التركية أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء بتهم “فساد” و”مساعدة جماعة إرهابية”.

وندد حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي ينتمي إليه إمام أوغلو بالاعتقال وقال إن دوافعه سياسية ودعا إلى التظاهر، وأكد زعيم الحزب أن المعارضة تعتزم مواصلة احتجاجاتها.

ورفض أردوغان انتقادات المعارضة ووصفها بأنها “مسرحية” و”شعارات” تهدف إلى صرف الانتباه عن أخطائها في الداخل.