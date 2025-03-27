يوم الأرض.. الإحصاء الفلسطيني يرصد بالأرقام انتهاكات الاحتلال خلال 2024

قال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، إن مساحات الأراضي التي استولى عليها الاحتلال الإسرائيلي عام 2024 بلغت 46 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع).

وأوضح الجهاز في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، بمناسبة يوم الأرض، أنه خلال عام 2024 تم إصدار 35 أمرًا بوضع اليد على حوالي 1073 دونمًا، وخمسة أوامر استملاك لحوالي 803 دونمات، و9 أوامر إعلان أراضي دولة لحوالي 24597 دونمًا، إضافة إلى 6 أوامر تعديل حدود محميات طبيعية.

كما استولى الاحتلال على حوالي 20 ألف دونم، وذلك “ضمن السياسة الممنهجة والمستمرة للسيطرة على أراضي الفلسطينيين كافة، وحرمانهم من استغلال مواردهم الطبيعية، وضمن سياسة الضم التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية”.

أكثر من 50 ألف شهيد

ووفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد 49747 مواطنًا في قطاع غزة، منهم حوالي 18 ألف شهيد من الأطفال، وحوالي 12300 من النساء، إضافة إلى نحو 11 ألف مفقود، وأصيب نحو 120 ألف مواطن آخرين حتى 24 من مارس/آذار الجاري، كما غادر القطاع نحو 100 ألف مواطن منذ بداية العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي الضفة الغربية، واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه؛ إذ استشهد 943 مواطنًا، وأصيب 6700 آخرون، نتيجة لهجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

أكثر من 70% من الوحدات السكنية في قطاع غزة غير صالحة للسكن

ولفت الإحصاء إلى أن الاحتلال دمر أكثر من 60 ألف مبنى، وتضرر، بشكل كبير، حوالي 110 آلاف مبنى، في حين تقدر أعداد الوحدات السكنية التي تم تدميرها، بشكل كلي أو جزئي، بما لا يقل عن 330 ألف وحدة سكنية، وتشكل في مجموعها أكثر من 70% من الوحدات السكنية في قطاع غزة.

كما دمر الاحتلال المدارس والجامعات والمستشفيات والمساجد والكنائس والمقرات الحكومية، فضلا عن آلاف المباني من المنشآت الاقتصادية، وتدمير كافة مناحي البنى التحتية من شوارع وخطوط مياه وكهرباء، وخطوط الصرف الصحي، وتدمير الأراضي الزراعية، ليجعل من قطاع غزة مكانًا غير قابل للعيش، بحسب البيان.

أما في الضفة الغربية، فقد قام الاحتلال خلال عام 2024 بهدم وتدمير ما يزيد على 903 مبانٍ ومنشآت بشكل كلي أو جزئي، منها 242 مبنى ومنشأة في محافظة القدس (24 عملية هدم ذاتي في القدس، وذلك وفقًا لبيانات محافظة القدس)، إضافة إلى إصدار 939 أمر هدم لمنشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص.

انخفاض عدد سكان قطاع غزة بمقدار 6%

وأشار الإحصاء، إلى أن عدد سكان دولة فلسطين المقدر نهاية عام 2024، بلغ 5.5 ملايين فلسطيني (3.4 ملايين في الضفة الغربية، في حين انخفض عدد سكان قطاع غزة المقدر للعام 2024 بنحو 160 ألف فلسطيني، ليبلغ 2.1 مليون، بنسبة 6% عن تقديرات عدد سكان قطاع غزة لعام 2023).

وبناءً على التقديرات السكانية التي أعدها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يوجد حوالي 14.9 مليون فلسطيني في العالم نهاية عام 2024، منهم 7.6 ملايين خارج فلسطين التاريخية، و5.5 ملايين فلسطيني في دولة فلسطين، و1.80 مليون في أراضي عام 1948.

المستوطنات في توسع مستمر

وبلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية عام 2024 في الضفة الغربية 551 موقعًا، تتوزع بواقع 151 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية، منها 29 بؤرة مأهولة تم اعتبارها أحياء تابعة لمستوطنات قائمة، و144 موقعًا مصنفًا أخرى، وتشمل (مناطق صناعية وسياحية وخدمية ومعسكرات لجيش الاحتلال)، بحسب إحصاء المركز.

وشهد عام 2024 زيادة كبيرة في وتيرة بناء المستوطنات وتوسيعها، حيث صادقت سلطات الاحتلال على العديد من المخططات الهيكلية الاستيطانية لبناء أكثر من 13 ألف وحدة استيطانية في جميع أنحاء الضفة بما فيها القدس، من خلال الاستيلاء على حوالي 11888 دونمًا من أراضي المواطنين الفلسطينيين.