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الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط تهريب أسلحة عبر الحدود مع مصر (صور)

تهريب أسلحة عبر الحدود المصرية
جندي مصري يقف بالقرب من الحدود المصرية الإسرائيلية (رويترز)
28/3/2025-|آخر تحديث: 28/3/202502:00 PM (توقيت مكة)

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إحباط محاولة تهريب أسلحة من مصر باستخدام طائرة مسيّرة اخترقت الأجواء من الأراضي المصرية إلى إسرائيل.

وفي بيان مشترك مع الشرطة قال الجيش الإسرائيلي إن قواته رصدت، مساء أمس الخميس، طائرة مسيّرة “تُستخدم لتهريب أسلحة من مصر إلى الأراضي الإسرائيلية”.

وأضاف البيان: “أحبط الجنود العاملون في المنطقة محاولة التهريب، وصادروا 9 أسلحة والطائرة المسيرة، وتم تسليم الطائرة المسيرة والأسلحة إلى الشرطة الإسرائيلية لمزيد من الفحص”.

تهريب أسلحة عبر الحدود المصرية
تهريب أسلحة عبر الحدود المصرية (مواقع التواصل)
محاولة تهريب أسلحة من مصر إلى غزة
محاولة تهريب أسلحة من مصر إلى غزة (مواقع التواصل)

وفي أواخر العام المنصرم قالت إسرائيل إنها أحبطت محاولة لتهريب أسلحة عبر الحدود المصرية باستخدام مسيّرة بمنطقة تتبع الفرقة 80 في القيادة الجنوبية المسؤولة عن الجبهة مع مصر.

المصدر : الجزيرة مباشر

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