الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط تهريب أسلحة عبر الحدود مع مصر (صور)

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إحباط محاولة تهريب أسلحة من مصر باستخدام طائرة مسيّرة اخترقت الأجواء من الأراضي المصرية إلى إسرائيل.

وفي بيان مشترك مع الشرطة قال الجيش الإسرائيلي إن قواته رصدت، مساء أمس الخميس، طائرة مسيّرة “تُستخدم لتهريب أسلحة من مصر إلى الأراضي الإسرائيلية”.

وأضاف البيان: “أحبط الجنود العاملون في المنطقة محاولة التهريب، وصادروا 9 أسلحة والطائرة المسيرة، وتم تسليم الطائرة المسيرة والأسلحة إلى الشرطة الإسرائيلية لمزيد من الفحص”.

وفي أواخر العام المنصرم قالت إسرائيل إنها أحبطت محاولة لتهريب أسلحة عبر الحدود المصرية باستخدام مسيّرة بمنطقة تتبع الفرقة 80 في القيادة الجنوبية المسؤولة عن الجبهة مع مصر.