قتلته إسرائيل خلال مهمة إنقاذ.. تشييع جثمان قائد الدفاع المدني في رفح أنور العطار (فيديو)

شيعت أسرة الشهيد أنور العطار، قائد الدفاع المدني بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وزملاؤه في الدفاع المدني، جثمانه اليوم الجمعة، بعد يوم من العثور عليه، بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي له خلال مهمة إنقاذ.

وفُقد الاتصال بالعطار منذ صباح يوم الأحد الماضي عقب استهداف جيش الاحتلال 5 سيارات تتبع للهلال الأحمر الفلسطيني وسيارة تتبع للدفاع المدني.

وفي وقت لاحق اليوم الجمعة، قال الدفاع المدني بغزة، إن طواقمه عثرت على جثمان زميل آخر لهم، في منطقة حي السلطان برفح، فيما لا يزال مصير 5 أشخاص، مجهولا.

“لم يتأخر عن عمله”

وقالت ميسون، زوجة الشهيد أنور العطار للجزيرة مباشر: “بفتخر وبرفع راسي، من أول الحرب لليوم لم يتأخر أنور عن عمله ولم يتخلّ عن دوره في إنقاذ الأرواح. العديد من المرات تعرّض للقصف، ومع ذلك كان يعود للعمل.. فخورة به ونيالي بأبو العبد”.

ونعى عبد عاشور، ضابط دفاع مدني، زميله أنور العطار وقال “نودّع اليوم بكل فخر واعتزاز الضابط أنور العطار. لقد قدّم الكثير من أجل إنقاذ المصابين وانتشال جثث الشهداء”.

وأضاف أن استهداف الطواقم الطبية والإنقاذ يعد انتهاكًا سافرًا، وقال “إن من بينهم لا يزال هناك مفقودون وآخرون بين شهداء ومعتقلين”.

وخيم الحزن على مراسم التشييع، فيما أشارت المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية لانتشال باقي الطواقم التي استُهدفت.

مهمة إنقاذ

وكان أفراد الدفاع المدني الفلسطيني في مهمة إنسانية، يوم الأحد، حيث توجهوا لانتشال شهداء وإجلاء مصابين من منطقة تل السلطان الذي ينفذ فيها الاحتلال عملية عسكرية برية منذ أيام.

وقال الدفاع المدني في رفح، إن “الزميل أنور العطار قائد مهمة الدفاع المدني برفح تم نقله لمجمع ناصر شهيدًا ومتبقي 14 شخص في عداد المفقودين”.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، قال في وقت سابق إن طواقمه نجحت بتنسيق ومرافقة من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) بالدخول إلى منطقة تل السلطان في رفح.

وأشار إلى أن ذلك تم بعد 5 أيام من محاولات التنسيق للدخول إلى المنطقة لمعرفة مصير 9 من مسعفي الجمعية المفقودين في المنطقة بعد أن تم حصارهم واستهدافهم من قبل قوات الاحتلال.

‎وواجه الفريق صعوبات كبيرة أثناء البحث عن آثار شهداء في المكان بسبب الدمار الكبير في المكان واختفاء معالم المنطقة، وقال إنهم نجحوا بانتشال أحد جثامين طواقم الدفاع المدني.

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فقدان الاتصال بفرق الإنقاذ

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن أن مصير 9 من طواقمه لا يزال مجهولًا بعد أن تم حصارهم واستهدافهم من قبل الجيش الإسرائيلي، عقب خروجهم للتعامل مع قصف إسرائيلي استهدف منطقة الحشاشين في رفح، يوم الأحد الماضي.

وحمّل الدفاع المدني الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة طواقمه التي فُقد الاتصال بها، مطالبًا بـتدخل عاجل لإنقاذهم قبل فوات الأوان.