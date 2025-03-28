رئيس وزراء كندا: الولايات المتحدة لم تعد شريكا موثوقا وهذا ما سنفعله عندما يهددنا ترامب مجددا (فيديو)

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية أن “المصالح المشتركة بين بلديهما يمكن فقط تحقيقها عبر التعاون والاحترام المتبادل، بما في ذلك احترام سيادة كندا”.

وأضاف كارني، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن “العلاقات القديمة مع الولايات المتحدة انتهت، والتي كانت قائمة على التكامل الاقتصادي والتعاون العسكري المشترك، وما سوف تقوم به الولايات المتحدة غير واضح، لكن واضح أننا ككنديين يمكن أن نسيطر على مصيرنا، ويمكن أن نعطي لأنفسنا أكثر مما يمكن أن تعطيه لنا أي حكومة أجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية”.

وتابع كارني قائلا “من الواضح أن الولايات المتحدة لم تعد شريكا موثوقا”.

ووجّه حديثه إلى مواطنيه قائلا “أعدكم كرئيس وزراء أنه عندما يهددنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا فسوف نرد”، مؤكدا أن كندا “سوف ترد وبقوة ولن تتراجع، وليس هناك شيء غير مطروح على الطاولة للدفاع عن بلدنا وعمالنا”.

“معركة الرسوم الجمركية”

وأوضح كارني أن “معركة الرسوم الجمركية فرضت علينا، ولسنا من بدأها، لكن سنخوضها بكل قوة”، مشيرا إلى أن” كندا ستعمل على إعادة بناء صناعة السيارات وتحقيق استقلالية اقتصادية”.

وأشار كارني إلى أن كندا لديها مجموعة من الإجراءات للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية، و”قد تفرض رسوما على قطاعات أمريكية استراتيجية من بينها الأدوية والخشب وأشباه الموصلات”.

غير أن كارني قال إنه في الوقت ذاته “من الممكن استعادة بعض الثقة مع الولايات المتحدة من خلال مفاوضات شاملة”، خاصة وأن “الرسوم الجمركية ستضر الأمريكيين أكثر من الكنديين على المدى البعيد”، حسب قوله.

تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة

وأوضح كارني “نحتاج إلى أن نقلل اعتمادنا على الولايات المتحدة وننقل علاقاتنا التجارية إلى أماكن أخرى، ونجعل أنفسنا أكثر تنافسية ونبني اقتصادا أكثر صمودا وقوة وهذا ما سوف أركز عليه”.

وأشار إلى أنه “سيأتي الوقت لإعادة التفاوض مع علاقتنا الأمنية والتجارية مع الولايات المتحدة”.

وذكر كارني لمواطنيه أنه “لا توجد حلول مثالية” للمشاكل القائمة حاليا مع الولايات المتحدة، موضحا أنه “يتفهم أن الكثير من الكنديين يشعرون بالقلق حيال المستقبل”.

وشدد كارني على أن “ما لا يفهمه دونالد ترامب أننا نحب كندا، ونحبها بكل ذرة فيها، وأن الكنديين أقوياء عندما يتحدون، وهم متحدون الآن كما لم يكونوا في السابق”.

وأكد كارني أن” التحدي الأكبر أمام كندا في الفترة القادمة هو إعادة رسم الاقتصاد الكندي، والتأكد أن كندا سوف تنجح في عالم مختلف بالكامل”.

وسعيا منه إلى طمأنة الكنديين، قال كارني إنه الحكومة الفيدرالية سوف تقوم كل ما في وسعها لحماية العمال والمؤسسات الكندية، وسوف تستخدم الإيرادات من الرسوم الجمركية المتبادلة لحماية العمال والشركات الكندية.