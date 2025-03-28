زلزال بقوة 7.7 درجات يضرب ميانمار ويهز تايلاند والصين (شاهد)

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.7 درجات وسط ميانمار، اليوم الجمعة، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ما أدى إلى تصدّع الطرقات في العاصمة نايبيداو، وشعور السكان بالهزة في الصين وتايلاند.

ووقع مركز الزلزال على بعد 16 كيلو مترًا شمال غرب مدينة ساغاينغ وعلى عمق 10 كيلو مترات، في تمام الساعة 12:50 ظهرًا بالتوقيت المحلي، وأدى الزلزال إلى تعليق خدمات المترو والقطارات الخفيفة في بانكوك، فيما انهارت أسقف عدد من المباني في نايبيداو.

وشعر بالهزة سكان من شمال تايلاند وصولًا إلى بانكوك، حيث غادروا منازلهم وسط اهتزاز المباني، وأعلنت رئيسة الوزراء التايلاندية بايثونغتارن شيناواترا عقد “اجتماع طارئ” لبحث تداعيات الزلزال.

كما أفادت وكالة الزلازل في بيجين بأن سكان مقاطعة يونان، جنوب غرب الصين، شعروا بالهزة، مشيرة إلى أن شدتها بلغت 7.9 درجات.

ومن جانبها، أعلنت الشرطة التايلاندية، انهيار مبنى قيد الإنشاء في بانكوك إثر الزلزال الذي ضرب البلاد، دون تأكيد سقوط ضحايا حتى الآن، وأظهر مقطع “فيديو” متداول لحظة انهيار المبنى وسط سحابة من الغبار، فيما هرع المتفرجون مبتعدين عن الموقع.

وتتعرض ميانمار بانتظام لهزات أرضية، إذ سجلت 6 زلازل قوية تجاوزت 7 درجات بين عامي 1930 و1956. وفي عام 2016، أدى زلزال بقوة 6.8 درجات إلى مقتل 3 أشخاص وانهيار أبراج معابد في باغان، الوجهة السياحية الشهيرة.