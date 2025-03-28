سرايا القدس تعرض مشاهد لقصف “سديروت” برشقات صاروخية (فيديو)

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، يوم الخميس، مشاهد لقصف مقاتليها مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية.

وأظهر مقطع “الفيديو”، الذي بثته سرايا القدس، أن القصف استهدف مستوطنة “سديروت” وعددًا من مستوطنات غلاف غزة، “ردًا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني”.

كما عرضت المشاهد صواريخ يصل مداها إلى 11 كيلو مترًا، أثناء تجهيزها للإطلاق عبر منصات مدفونة تحت الأرض، خلال ساعات الليل.

وكانت سرايا القدس قد أعلنت، يوم الأربعاء، قصف مستوطنات غلاف غزة وقاعدة “حتسريم” الجوية في مدينة بئر السبع المحتلة، برشقة صاروخية.

وفي 24 مارس/آذار الجاري، أعلنت سرايا القدس استهداف مستوطنات سديروت ونتيف هعسراه وزيكيم، إضافة إلى مستوطنات أخرى في غلاف غزة، برشقات صاروخية.