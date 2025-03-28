شاهد: غارة إسرائيلية تستهدف مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت

استهدفت غارة إسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، مبنى في منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت، متسببة في أضرار مادية للمبنى، فيما سُمع دوي انفجارات قوية في المنطقة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن قواته هاجمت منشأة في منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت، “كانت تستخدم لتخزين الطائرات المسيّرة التابعة لمنظمة حزب الله“، وأكد الجيش أن (حزب الله) وضع بنيته التحتية في قلب المناطق السكنية، مُتّهمًا إياه باستخدام المدنيين كدروع بشرية.

وصباح الجمعة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من لبنان تجاه إسرائيل، وإنه اعترض إحداهما فيما سقطت الثانية داخل الأراضي اللبنانية.

وبعدها قصف الاحتلال بلدات الخيام وكفركلا ويحمر الشقيف كفرصير والطيبة وقعقعية الجسر وأرنون، جنوبي لبنان.

وأكد مصدر مسؤول في (حزب الله) التزام الحزب باتفاق وقف إطلاق ‏النار. نافيًا أي علاقة لـ(حزب الله) بالصواريخ التي أُطلقت من جنوب لبنان، ‏اليوم الجمعة، باتجاه شمال إسرائيل‎.

‎وأضاف المصدر، وفقا بيان للحزب، أن هذه “الحوادث تأتي في سياق افتعال ذرائع مشبوهة ‏لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان‎”.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نشر تحذيرًا للموجودين في الضاحية الجنوبية، خاصة في حي الحدث، يدعوهم إلى إخلاء مباني محددة والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر، بزعم وجود منشآت تابعة لـ(حزب الله).

وعلى إثر التصعيد، قررت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية، تعليق الدروس في المدارس والثانويات والجامعات الرسمية والخاصة الواقعة في الضاحية الجنوبية والحدث، بما في ذلك مجمع الرئيس رفيق الحريري الجامعي، حفاظًا على سلامة الطلاب والمعلمين.