شاهد: “كاميرا” ترصد لحظة قصف أمريكي على شارع القيادة بصنعاء

أظهر مقطع “فيديو” متداول تم تصويره من “كاميرا” مراقبة لحظة قصف محيط شارع القيادة بالعاصمة صنعاء من قبل الطائرات الأمريكية، فجر اليوم الجمعة.

وبيّن المقطع أحد المحال التجارية وبداخله زبون يتحدث مع البائع داخل المحل، وفجأة اهتز المحل وسقط مجسم من السقف وشوهد غبار أبيض، فيما سقط الزبون أرضا.

كما أظهر “الفيديو” البائع الذي تفاجأ بما حدث وهو يرمي بنفسه أسفل طاولة موجودة بالمحل، وسرعان ما نهض وهو يحاول الخروج من مسرعا وسط الغبار المتناثر.

غارات على صنعاء وصعدة

وأعلنت جماعة الحوثي فجر اليوم الجمعة عن 9 غارات أمريكية جديدة قالت إنها استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة صعدة، شمالي اليمن.

وقالت قناة المسيرة التابعة للجماعة “صعّد العدوان الأمريكي من غاراته، حيث استهدف بسلسلة غارات عدوانية العاصمة صنعاء والمحافظة ومحافظات صعدة والحديدة والجوف وعمران ومأرب”.

وذكرت القناة أن “العدوان الأمريكي استهدف بغارتين قاعدة الديلمي الجوية بصنعاء.. وخمس غارات على منطقة العصايد بمديرية كتاف وغارتين مديرية آل سالم في محافظة صعدة”.

أضرار في المنازل والمحال

وأضافت “العدوان الأمريكي استهدف بغارتين مطار صنعاء الدولي، كما استهدفت غارة أمريكية منطقة القيادة بمديرية التحرير وسط العاصمة، ما أدى إلى أضرار في منازل المواطنين والمحلات التجارية”.

وفي محافظة الحديدة، ذكرت المسيرة أن مديرية اللحية تعرضت لثلاث غارات، وفي الجوف نقلت عن مراسلها وقوع 3 غارات على مديرية الحميدات، وقالت إن “العدوان الأمريكي استهدف بـ8 غارات الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان”.

وأمس الخميس، قال الحوثيون، إنهم استهدفوا مطار بن غوريون في إسرائيل وهدفا عسكريا وحاملة طائرات أمريكية، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه صاروخين أطلقا من اليمن.