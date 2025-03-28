صحيفة ألمانية تهاجم نائبة توشحت بالكوفية الفلسطينية داخل “البوندستاغ”

نشرت النائبة في البرلمان الألماني عن حزب اليسار، كانسين كوكتورك، صورة لها بالكوفية الفلسطينية في أول يوم لها في البرلمان الألماني بعد فوزها بعضويته.

وعلى منصة إكس، نشرت كوكتورك (32 عامًا) صورتها من داخل البرلمان الألماني (البوندستاغ) وقد لفت كوفية فلسطينية حول عنقها، الثلاثاء، وكتبت مع الصورة تعليقا يقول “مرحبا بالبوندستاج”.

وتسببت الصورة في انتقادات من داعمي إسرائيل، بينما تصدت نائبة في حزب اليسار للدفاع عن زميلتها في الحزب.

وعلقت صحيفة (بيلد) الألمانية على الصورة في تقرير نشرته، أمس الخميس، قائلة: “سياسية يسارية تثير ضجة بوشاح الكوفية الفلسطيني”.

وقالت الصحيفة “في يومها الأول كنائبة في البوندستاغ، تحت القبة التي كُتب عليها “إلى الشعب الألماني” ترتدي النائبة الجديدة وشاحًا فلسطينيًا (كوفية) حول عنقها”.

ووصفت الصحيفة الكوفية بأنها “رمز إرهابي” وقالت: “للتذكير، فقد أصبح الوشاح الفلسطيني علامة تجارية للمعادين للسامية، وكارهي إسرائيل، ومؤيدي حماس الإرهابية في جميع أنحاء العالم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023” بحسب وصفها.

وأضافت: “كما يتم ارتداء الوشاح الفلسطيني بانتظام بشكل جماعي في مظاهرات الكراهية المعادية للسامية في الشوارع الألمانية”.

وزعمت صحيفة بيلد أن النائبة لم ترد على استفسارها حول الانتقادات الموجهة للوشاح، وقالت إنها رفضت الحديث إلى الصحيفة، وهو ما ردت عليه البرلمانية الشابة بنشر نسخة من ردها للصحيفة عبر البريد الإلكتروني وقالت معلقة: “الصحيفة لم تتمكن من نسخ إجابتي أمس”.

وقالت النائبة، في ردها على بيلد: “ليس لدي أي اهتمام بالحديث مع الصحفي والصحيفة، ومع ذلك، فإنني أوصيك بالسؤال مرة أخرى عما إذا كان الوشاح مرادفا لمعاداة السامية. قبل أن ترسل استفساراتك”.

Rund 180 Einsatzkräfte schützten gestern Abend in #Hellersdorf eine spontan angezeigte Versammlung mit Bezug zum Nahostkonflikt. In diesem Zusammenhang wurden 6 Personen festgenommen. Zudem wurden Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs, Beleidigung, Widerstand und versuchter… https://t.co/Fypz0MYMmS — Polizei Berlin (@polizeiberlin) January 7, 2025

وأضافت النائبة “من الأفضل أن تبحث عن الموضوع الذي تريد الكتابة عنه.. فهذا الوشاح يعبر عن التضامن مع السكان المدنيين الفلسطينيين وليس مع منظمة إرهابية”.

وحظيت النائبة كوكتورك بدعم من زميلتها في البرلمان وحزب اليسار النائبة إينيس شفيردتنر، التي قالت في تغريدة عبر منصة إكس: “عندما يقول (النائب) غريغور غيسي في البوندستاغ إنه يجب حماية الحياة اليهودية وأنها تحتاج إلى دولة خاصة بها، يصفق الجميع بحق. وعندما يقول إن الحياة الفلسطينية يجب أن تكون محمية وتحتاج إلى دولة خاصة بها، فإن اليسار وحده يصفق”.

Die Zerstörung Gazas ist kein „Konflikt“ – es ist ein gezieltes Auslöschen eines ganzen Volkes, das inmitten des heiligsten Monats, des Ramadan, erneut unter den Bomben Israels leidet. pic.twitter.com/tsPgJN7Ipa — cansinkoektuerk (@cansinkoek) March 18, 2025

موقف حزب اليسار من غزة

يذكر أن حزب اليسار الألماني كان قد حقق نتيجة مفاجئة في الانتخابات البرلمانية التي عقدت في ألمانيا الشهر الماضي، بعدما فاز بـ 64 مقعدًا، بنسبة 8.8% من مقاعد البرلمان.

وفيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، طالب الحزب بوقف تام لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وكتب حزب اليسار في برنامجه الانتخابي أنه يدعم الإجراءات التي تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد “المسؤولين عن الجرائم من كلا الجانبين”، كما طالب الحزب بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة.

ويدعو حزب اليسار إلى جعل الأعياد الدينية لليهود والمسلمين عطلات الرسمية، وبحسب برنامج الحزب الانتخابي للحزب، فإن يوم عيد المسلمين ويوم الغفران يجب أن يصبحا عطلتين رسميتين، “لأن الإسلام واليهودية ينتميان إلى ألمانيا”.