غارات إسرائيلية مكثفة جنوبي لبنان بعد رصد إطلاق صاروخين تجاه الجليل (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الجمعة، رصد إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية تجاه الجليل شمال إسرائيل، مشيرا إلى اعتراض صاروخ وسقوط الثاني في لبنان.

وأكدت مصادر للجزيرة مباشر أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف بلدات الخيام وكفركلا ويحمر الشقيف كفرصير والطيبة وقعقعية الجسر وأرنون، جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن حريقًا شب في المدرسة الرسمية بقرية البركة في الخيام جراء القصف الإسرائيلي، مشيرة إلى قصف مدفعي وفوسفوري استهدف بلدة الخيام جنوبي البلاد.

كما نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية تمشيط في تلة حمامص جنوبي البلاد، وسُمع صوت الرصاص في بلدات مجاورة، بحسب الوكالة.

وتوقفت المدارس في عدد من المناطق جنوبي لبنان جراء القصف الإسرائيلي.

وأكد مصدر مسؤول في (حزب الله) التزام الحزب باتفاق وقف إطلاق ‏النار. نافيًا أي علاقة لـ(حزب الله) بالصواريخ التي أُطلقت من جنوب لبنان، ‏اليوم الجمعة، باتجاه شمال إسرائيل‎.

‎وأضاف المصدر، وفقا بيان للحزب، أن هذه “الحوادث تأتي في سياق افتعال ذرائع مشبوهة ‏لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان‎”.

من جهته، حذر وزير الدفاع يسرائيل كاتس بأنه “إذا لم يعم الهدوء في بلدات الجليل، لن يكون هناك هدوء في بيروت”.

وأضاف أن إسرائيل تحمّل لبنان المسؤولية عن إطلاق الصاروخ باتجاه منطقة الجليل في شمال إسرائيل.

وتابع: “لن نسمح بالعودة إلى الـ7 من أكتوبر، وسنضمن أمن سكان الجليل وسنعمل بقوة ضد كل تهديد”.

بينما قال رئيس المجلس المحلي للمطلة: “على حكومة إسرائيل أن تعلن إلغاء القرار 1701 وتصفية كل التنظيمات (الإرهابية) في لبنان وعلى رأسها حزب الله”.

وأضاف رئيس مجلس الجليل الأعلى: “إطلاق الصواريخ من لبنان هذا الصباح للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع دليل على أن التحدي الأمني لا يزال قائمًا”.

وعلّق رئيس مجلس “مروم هاجليل” قائلًا: “حزب الله مستعد لتعكير حياة سكان الشمال وعلى القيادة السياسية والعسكرية أن تمنع تمركز (الإرهاب) على الحدود”.

وشن الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا وجويا على جنوب لبنان يوم السبت الماضي بعد أن أعلنت إسرائيل اعتراضها صواريخ أُطلقت عبر الحدود، وأسفر القصف الإسرائيلي عن استشهاد 8 أشخاص على الأقل.

ونفى (حزب الله) مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ يوم السبت أو وجود صلة له بعمليات الإطلاق قائلا إنه لا يزال ملتزما بوقف إطلاق النار.