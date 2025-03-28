ماكرون: الغارات على بيروت خرق لاتفاق وقف إطلاق النار وعلى إسرائيل الانسحاب من لبنان (فيديو)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه ليس هناك أي دليل يبرر القصف الإسرائيلي على بيروت، اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن بلاده لم تصلها معلومات بخصوص أي نشاط عسكري لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال ماكرون “الغارات على بيروت خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، وعلى الجيش الإسرائيلي الانسحاب من النقاط الـ5 في جنوب لبنان والسماح للمدنيين بالعودة إلى منازلهم”.

وأضاف “سنواصل الوقوف إلى جانب لبنان، وملتزمون مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة بدعم وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وندعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط”.

وتابع “نؤمن بمشروع الرئيس جوزيف عون لاستعادة السيادة اللبنانية، ونرى أن الضربات على بيروت غير مقبولة، وأعلن تضامني الكامل مع سكان بيروت الذين شهدوا غارة إسرائيلية في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، لاسيما وأن لبنان اليوم على المسار الصحيح”.

وأوضح ماكرون أنه سيركز على إعادة تهيئة المؤسسات اللبنانية، وإعادة الإعمار في لبنان لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، والاجتماع مع أصدقاء لبنان لدعم الإصلاحات وإعادة الإعمار.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه تحدَّث مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وأكدا سيادة كل من لبنان وسوريا، وأهمية ترسيم الحدود بين البلدين، وأن باريس لديها الإمكانية لتعزيز التعاون بين لبنان وسوريا لمراقبة حدودهما المشتركة.