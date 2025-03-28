مسيرات حاشدة في إيران وماليزيا إحياء ليوم القدس العالمي (فيديو)

انطلقت، اليوم الجمعة، مسيرات “يوم القدس العالمي” في العاصمة الإيرانية طهران، والعاصمة الماليزية كوالالمبور، تحت شعار “على العهد يا قدس”، حيث رفع المشاركون أعلام فلسطين وفصائل المقاومة، مرددين شعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل.

بدورها، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن يوم القدس هو “يوم فضح المجرمين الذين جعلوا من قتل الأطفال سياسة ممنهجة”، في إشارة إلى الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين، ولا سيما خلال الأشهر الـ16 الأخيرة.

من جهتها، أكدت لجان المقاومة في فلسطين، أن يوم القدس هو “صرخة في وجه الاستكبار والظلم”، ويعزز مكانة القضية الفلسطينية في وجدان الأمة.

وشددت حركة الجهاد الإسلامي، على أن “يوم القدس هو تذكير لأحرار العالم بأن الكيان الصهيوني، المزروع في فلسطين عبر المجازر، هو سبب الحروب والأزمات في المنطقة”.

كما أكدت أن العرب والمسلمين “لا كرامة لهم ما دامت مقدسات الأمة في فلسطين رهينة في أيدي أعدائها”، مشددة على أن المقاومة “إرث متواصل من الصمود والكفاح”.

ويوم القدس العالمي، الذي يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، أعلنه مرشد الثورة الإيرانية آية الله الخميني عام 1979، بهدف إبقاء القضية الفلسطينية حية وتعزيز المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، الذي وصفه بأنه “غدة سرطانية يجب إزالتها من جسد العالم الإسلامي”.