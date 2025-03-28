هيئة البث الإسرائيلية: المئات من جنود الاحتياط ينتقدون عدم وضوح أهداف الحرب على غزة

أرسل المئات من الضباط والجنود في جيش الاحتياط الإسرائيلي رسالة إلى رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، انتقدوا فيها عدم وضوح الرؤية والأهداف من استئناف الحرب في قطاع غزة.

ونقل موقع هيئة البث الإسرائيلية نص الرسالة، التي جاء فيها: “يبدو أن الجيش عاد إلى مسار المراوحة دون أن تكون لديه أهداف واضحة. الوقت لا يلعب في صالحنا. لا يمكن سحب زناد الاحتياط دون تشغيله”.

ودعا جنود الاحتياط، في رسالتهم، رئيس الأركان إلى أخذ النزاعات الداخلية المتفاقمة في إسرائيل بعين الاعتبار، مطالبين بوضع تاريخ نهائي وتحديد إطار زمني لتحقيق الأهداف.

وفي ساعات الفجر الأولى من يوم 18 مارس/آذار الجاري، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على معظم مدن قطاع غزة، وذلك بعد نحو شهرين من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، واستهدفت الغارات مناطق في شمال القطاع ومدينة غزة ودير البلح وخان يونس ورفح، في وسط القطاع وجنوبه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي استعداده لمواصلة الهجمات ضد (حماس) والبنية التحتية في غزة طالما دعت الحاجة إلى ذلك.