900 شهيد حصيلة غارات الاحتلال على غزة خلال 10 أيام (فيديو)

ارتفع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال آخر 24 ساعة إلى 43 شهيدا، بينهم نساء وأطفال إضافة إلى 115 مصابًا، وفق وزارة الصحة، وذلك بعد انتشال 6 شهداء من تحت أنقاض منزل عائلة عوض في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وفي محافظة الشمال، انتشلت طواقم الدفاع المدني جثمان شهيد من منزل عائلة الناجي الذي استهدفه الاحتلال في منطقة الفاخورة، فيما نُقل أحد المصابين من النازحين في مدرسة زيد بمشروع بيت لاهيا إلى المستشفى الإندونيسي.

كما استشهد اثنان وأصيب آخرون بعد غارة إسرائيلية استهدفت تجمعًا للمواطنين في بلدة بيت حانون، وتم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي.

وشهدت محافظة خان يونس قصفًا إسرائيليًا مكثفًا، أسفر عن استشهاد 3 مواطنين جراء استهدافين مختلفين، واستهدفت الغارات خياما تؤوي نازحين في منطقة أصداء شمال غرب خان يونس، كما طالت ضربة أخرى منطقة بجوار شاليه باريس، جنوب غرب مدينة غزة، مما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/آذار الجاري إلى 896 شهيدًا و1984 مصابًا، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، 50251 شهيدًا و114025 إصابة.