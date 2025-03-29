البرهان: لا مساومة ولا تفاوض مع منتهكي حرمات الشعب (فيديو)

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان إنه لا تفاوض ولا مساومة مع من انتهك حرمات الشعب، مؤكدًا مضي القوات المسلحة والقوات المساندة لها في معركتها للقضاء على قوات الدعم السريع، على حد وصفه.

وأوضح البرهان، في كلمة وجَّهها اليوم السبت إلى الشعب السوداني بمناسبة عيد الفطر المبارك، أن “القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من جميع المواطنين، ولا تنحاز إلى أي جهة على حساب الآخرين”، على حد قوله.

الحرب الأسوأ

وناشد البرهان “جميع السودانيين الموجودين في مناطق سيطرة التمرد أن ينفضوا أيديهم عن مساندة مشروع قوات الدعم السريع، وأن يحموا أبناءهم منها”.

ورأى أن “الحرب التي افتعلتها قوات الدعم السريع تُعَد أسوأ ما مر به السودان في تاريخه الحديث”، داعيًا تلك القوات إلى إلقاء السلاح، ومشددًا على أن الجيش “لن يتراجع حتى يسحق قوات الدعم السريع بالكامل”.

القضاء على المتمردين

وأضاف “لا مساومات مع قوات الدعم السريع، ولن يكتمل النصر إلا بالقضاء على آخر متمرد في آخر بقعة من أرض السودان”.

وتوجه البرهان بالشكر إلى من سمّاهم “أصدقاء السودان” الذين أسهموا في استعادة استقرار الدولة، كما شكر المقاتلين من جميع المناطق الذين ساندوا الجيش ضد قوات الدعم السريع.

سوق ليبيا

وفتحت سيطرة الجيش السوداني، اليوم السبت، على منطقة “سوق ليبيا”، أحد معاقل الدعم السريع غربي أم درمان، الطريق أمام الجيش لتوسيع نطاق سيطرته في مناطق غرب أم درمان التي ما زالت تحت سيطرة الدعم السريع.

وتأتي هذه التطورات في مدينة أم درمان بعد أن تمكن الجيش، خلال اليومين الماضيين، من السيطرة على معظم أجزاء الخرطوم ومدينة بحري بالكامل.

والخميس، أعلن الجيش السوداني أن قواته تمكنت من القضاء على آخر جيوب الدعم السريع في محافظة الخرطوم، بعدما نجح الأربعاء في استعادة السيطرة على مطار الخرطوم، ومقرات أمنية وعسكرية، وأحياء عدة شرق العاصمة وجنوبها، وذلك للمرة الأولى منذ إبريل/نيسان 2023.