القسام تبث مناشدة أسير إسرائيلي بناء على طلبه: لا أحد يمكنه إخراجنا بالقوة

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع فيديو لأسير إسرائيلي محتجز في قطاع غزة.

وظهر الأسير الذي قال إنه يحمل رقم 22 وهو يصرخ “يا رئيس الوزراء، حماس لم تطلب مني تسجيل هذا الفيديو، هذه ليست حربًا نفسية، الحرب النفسية الحقيقية بالنسبة لي هي أن أستيقظ من دون رؤية ابني وزوجتي، وهذا الأمر لا يجعلني بصحة جيدة”.

وقال الأسير رقم 22 وهو يصرخ موجًها حديثه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي “دخلت، وأريد الخروج. أرجوك ساعدني، أنا أشتاق إلى زوجتي، إلى ابني، إلى الجميع. أرجوكم، أخرجوني من هنا. لقد عملت لمدة 15 عامًا تحت إطار نقابة العمال، ولم أحصل على شيء. أنتم تعرفون كيف تحمون كبار الموظفين لديكم، فاعرفوا أيضًا كيف تحمونني وتخرجونني من هنا”.

لا أحد يمكنه إخراجنا

وأضاف “لقد أبرمتم صفقة، وأخرجتم جنودًا وكبار السن بل والجميع، فلماذا زوجتي وحدها؟ لماذا ابني؟ هل يمكنه أن يقول أبي؟ لماذا؟ ماذا ستقولون له؟ إنه طفل عمره 5 سنوات، على وشك الاحتفال بعيد ميلاده، ولا يستطيع أن ينادي أبي، لماذا؟ لا أحد يمكنه إخراجنا بالقول”.

وقال “أين حقوقي؟ أين الهستدروت (نقابة العمال)؟ لقد عملت لمدة 15 سنة تحت إطار الأخوة، أين حقوقي؟ ألا أستحق شيئًا؟ لم أطلب شيئًا، أنا فقط أطلب شيئًا واحدًا، أخرجوني من هنا، من فضلكم، لم أطلب شيئًا طوال حياتي، هذه المرة فقط أطلب منكم، أرجوكم، أخرجوني من هنا حيًّا، لا أريد شيئًا آخر. هذا ما أطلبه من الهستدروت، من رئيسها، أرجوك، لم أطلب شيئًا من أحد أبدًا، هذه المرة فقط أطلب منكم، أرجوكم، افعلوا شيئًا من أجلي، ألا أستحق ذلك؟”

“أنتم لا تفهمون”

واختتم بقوله “نحن تحت القصف 24 ساعة يوميًا، كل يوم هناك انفجارات، أنتم لا تفهمون؟ ويقولون لنا إنهم حاولوا إخراجنا بالقوة، من يمكنه إخراجنا بالقوة؟ لا أحد يستطيع إخراجنا بالقوة، أنتم لا تفهمون. هذا سيقتلنا، هذه نهايتنا، أنا أخاف أن أموت هنا في أي لحظة”.