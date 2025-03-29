بن سلمان والبرهان يتفقان على تأسيس مجلس للتنسيق بين السعودية والسودان (فيديو)

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، في قصر الصفا بمكة المكرمة، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إنه جرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات الأوضاع في السودان، والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار في السودان.

كما جرى بحث آفاق التعاون بين البلدين، والاتفاق على إنشاء مجلس تنسيق يُعنى بتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يستقبل فخامة رئيس مجلس السيادة السوداني ويستعرضان مستجدات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار في السودان الشقيق. #واس pic.twitter.com/ryuhWyAXo6 — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 28, 2025

وحضر الاستقبال، وفقًا للوكالة السعودية، كل من نائب أمير منطقة مكة المكرمة سعود بن مشعل، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية عبد العزيز بن سعود، ووزير الدفاع خالد بن سلمان، ووزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله، والسفير السعودي لدى السودان علي بن حسن جعفر.

سمو #ولي_العهد يستقبل في قصر الصفا بمكة المكرمة فخامة رئيس مجلس السيادة السوداني، ويستعرضان مستجدات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار في السودان الشقيق، كما تم بحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين، وتم التوافق على إنشاء مجلس تنسيق يُعنى بتعزيز… pic.twitter.com/uqi7Dg683R — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 28, 2025

وحضر من الجانب السوداني السفير لدى المملكة دفع الله الحاج علي، ومدير مكتب البرهان اللواء ركن عادل إسماعيل أبو بكر، ومدير الإدارة العربية السفير عبد العظيم محمد الصادق.

وأمس الخميس، بحث البرهان في مدينة بورتسودان جنوبي البلاد، مع وفد سعودي ضم ممثلين عن وزارة الخارجية ومؤسسة الملك سلمان للإغاثة وصندوق التنمية السعودي، المشروعات الخدمية العاجلة التي تعتزم المملكة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

⭕️ رئيس مجلس السيادة القائد العام الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان يثمن العلاقات السودانية السعودية بورتسودان ٢٧-٣-٢٠٢٥ pic.twitter.com/5LI04DRDuJ — مجلس السيادة الإنتقالي – السودان (@TSC_SUDAN) March 27, 2025

وتأتي الزيارات المتبادلة مع تطورات ميدانية للجيش السوداني على حساب قوات الدعم السريع، إذ أعلن، أول أمس الأربعاء، سيطرته على العاصمة الخرطوم، بعد عامين من سيطرة الدعم السريع عليها.