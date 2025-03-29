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بن سلمان والبرهان يتفقان على تأسيس مجلس للتنسيق بين السعودية والسودان (فيديو)

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
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29/3/2025-|آخر تحديث: 29/3/202512:31 AM (توقيت مكة)

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، في قصر الصفا بمكة المكرمة، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إنه جرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات الأوضاع في السودان، والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار في السودان.

كما جرى بحث آفاق التعاون بين البلدين، والاتفاق على إنشاء مجلس تنسيق يُعنى بتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

وحضر الاستقبال، وفقًا للوكالة السعودية، كل من نائب أمير منطقة مكة المكرمة سعود بن مشعل، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية عبد العزيز بن سعود، ووزير الدفاع خالد بن سلمان، ووزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله، والسفير السعودي لدى السودان علي بن حسن جعفر.

وحضر من الجانب السوداني السفير لدى المملكة دفع الله الحاج علي، ومدير مكتب البرهان اللواء ركن عادل إسماعيل أبو بكر، ومدير الإدارة العربية السفير عبد العظيم محمد الصادق.

وأمس الخميس، بحث البرهان في مدينة بورتسودان جنوبي البلاد، مع وفد سعودي ضم ممثلين عن وزارة الخارجية ومؤسسة الملك سلمان للإغاثة وصندوق التنمية السعودي، المشروعات الخدمية العاجلة التي تعتزم المملكة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي الزيارات المتبادلة مع تطورات ميدانية للجيش السوداني على حساب قوات الدعم السريع، إذ أعلن، أول أمس الأربعاء، سيطرته على العاصمة الخرطوم، بعد عامين من سيطرة الدعم السريع عليها.

المصدر : الجزيرة مباشر

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