عيد الفطر الأحد في هذه الدول
29/3/2025-|آخر تحديث: 29/3/202508:25 PM (توقيت مكة)
أعلن عدد من الدول العربية والإسلامية أن غدًا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم السبت.
وكانت في مقدمة تلك الدول المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت واليمن وفلسطين والسودان.
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في المقابل، أعلن عدد آخر من الدول أن يوم الاثنين، الموافق 31 مارس/آذار، هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بناءً على الحسابات الفلكية وتحري رؤية الهلال.
وشملت هذه الدول مصر وسلطنة عمان وسوريا والأردن وماليزيا وبروناي وإندونيسيا وبنغلاديش وأستراليا وباكستان والهند.
وأعلن ديوان الوقف السني في العراق أن الاثنين هو أيام عيد الفطر المبارك، وأن غدًا الأحد المتمم لشهر رمضان.
المصدر : الجزيرة مباشر