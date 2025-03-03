ارتفاع تاريخي لسعر البيض في الولايات المتحدة.. ما أسباب ذلك؟

مع ارتفاع سعر علبة البيض في الولايات المتحدة، يلجأ السكان إلى خيار تزداد شعبيته في محلات نيويورك وهو شراء هذا الطعام الرئيسي، الذي تحوّل إلى أحد عناصر الرفاهية، بالبيضة الواحدة، بدلا من العلبة.

هذا ما فعلته كريسميرلي أوسوريو أندرسون التي تحسب كل دولار تنفقه، حيث اشترت المرأة العاطلة عن العمل والبالغة 24 عاما، ثلاث بيضات بيضاء ملفوفة في كيس بلاستيكي بـ2.90 دولار.

تقر أندرسون المقيمة في حي برونكس، الذي تقطنه الطبقة العاملة في نيويورك، ببعض من الخجل لدى خروجها من متجر في المدينة بأن شراء البيض بالحبّة “أرخص قليلا، فالعلبة التي تحوي اثنتي عشرة بيضة غالية للغاية”.

ومع عودة ظهور وباء إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة، الذي قضى على أكثر من 26 مليون دجاجة بياضة منذ بداية العام، ارتفعت أسعار البيض بشكل كبير.

سعر البيض ارتفع بشكل غير مسبوق

وفي هذه المدينة الكبرى، يبلغ متوسط سعر صندوق يحتوي على اثنتي عشرة بيضة 8.47 دولارات، وفق دراسة نُشرت نتائجها مؤخرا. ويشكل ذلك ضربة كبيرة للطبقات العاملة في نيويورك التي تعاني بالفعل من التضخم.

جاءت فكرة البيع بالحبة إلى رادهاميس رودريغيز عندما بدأ عملاؤه الأوائل يخبرونه بأنهم “لم يعودوا قادرين على تكبّد” تكلفة شراء علب البيض.

ويقول رودريغيز، مالك متجر “باميلاز غرين ديلي”، على وقع مكبرات صوت تبث موسيقى لاتينية “إنها باهظة الثمن للغاية..أعملُ في هذا المجال منذ 40 عاما ولم أر قط سعر البيض مرتفعا إلى هذا الحد”.

أسباب ارتفاع الأسعار

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار البيض في الولايات المتحدة هو تفشي إنفلونزا الطيور.

وعند العثور على الفيروس في المزرعة، يُقتَل القطيع بأكمله للحدّ من انتشار المرض. ونظرًا إلى أن مزارع البيض الضخمة قد تحتوي على ملايين الطيور، فإن تفشيًا واحدًا فقط قد يؤدي إلى انخفاض إمدادات البيض.

وذكرت أسوشيتد برس أنه تم ذبح ما يقرب من 158 مليون طائر بشكل عام منذ بدء تفشي إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة.

كما يعاني مربّو الدجاج من ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب التضخم، خاصة ارتفاع تكلفة الوقود.

أساليب للتكيف

وفي نيويورك، وهي أكبر مدينة في الولايات المتحدة، حيث يعيش ربع السكان تحت خط الفقر، تجبر أزمة البيض الناس على التكيف، إذ تجاوزت الأسعار في بعض الأماكن 15 دولارا لعلبة بها 12 بيضة.

وقبل أسبوع في بروكلين، وزعت شركات عدة صناديق بيض مجانية؛ مما أدى إلى تشكّل طوابير طويلة وأحدث خيبة أمل لدى كثيرين لم ينجحوا في الحصول على مبتغاهم.

ويمكن تفسير الأسعار التي وصلت إلى “مستويات تاريخية” من الغلاء، إضافة إلى وباء إنفلونزا الطيور، بحقيقة أن سلسلة الإنتاج الأمريكية تعتمد إلى حد كبير على “جهة إنتاج واحدة” على نطاق واسع، وفق مركز نيويورك لدراسات الأغذية في كلية هانتر.

وفي مختلف أنحاء الولايات المتحدة، تضاعفت الأسعار تقريبا خلال العام الماضي (+96%)، وفق معهد إحصائي رسمي، ودعت المعارضة الديمقراطية إلى إجراء تحقيق برلماني.

وتقول الحكومة إنها تجري محادثات مع دول عدة لاستيراد البيض.