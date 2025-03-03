الجيش الإسرائيلي يستهدف موقعا عسكريا في طرطوس السورية

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غارة جوية على موقع عسكري في مدينة طرطوس السورية.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن القصف الاسرائيلي استهدف كتيبة دفاع جوي تابعة لريف طرطوس.

بدورها، قالت وكالة الأنباء السورية إن “غارات جوية نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على محيط مدينة طرطوس، دون تسجيل خسائر بشرية حتى الآن، فيما تعمل فرق الدفاع المدني والفرق المختصة على التأكد من مكان الاستهدافات”.

وقال سكان ومصادر عسكرية لرويترز إن طائرات حربية يُعتقد أنها إسرائيلية نفذت ضربات جوية على مناطق قرب ميناء طرطوس السوري على البحر المتوسط اليوم الاثنين.

جيش الاحتلال يعلن استهداف القرداحة

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أنه استهدف “موقعا عسكريا كان مخزنا لأسلحة النظام السوري السابق” في القرداحة بسوريا.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إنه “نظرًا للتطورات الأخيرة في المنطقة، تقرر مهاجمة بنى تحتية داخل الموقع”.