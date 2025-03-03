الشرطة الألمانية: مقتل شخص على الأقل بحادث دهس في مانهايم

أعلنت الشرطة الألمانية مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين بجروح بعد أن دهست سيارة حشدا في مدينة مانهايم بجنوب غرب ألمانيا، اليوم الاثنين.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية إنه جرى القبض على مشتبه فيه، مضيفا أن الشرطة ناشدت السكان البقاء في منازلهم.

وأعلنت الشرطة إغلاق وسط مانهايم نتيجة “حالة خطرٍ قاتل”. ودعا متحدث باسم الشرطة السكان إلى “تجنّب منطقة وسط المدينة”.

وتشهد مدينة مانهايم، انتشارا كبيرا للشرطة في وسط المدينة. ووفقا للشرطة، وقع الحادث في ميدان “بارادبلاتس”، ميدان الاستعراض المركزي.

وخلال الأسابيع الماضية، تكرر في ألمانيا وقوع هجوم باستخدام سيارة لدهس حشود. ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، لقي 6 أشخاص حتفهم في مدينة ماجدبورغ عندما اقتحم طبيب يبلغ من العمر 50 عاما سوق عيد الميلاد بسيارته.

وفي منتصف فبراير/شباط الماضي، دهس رجل مجموعة من المتظاهرين في ميونخ؛ مما أسفر عن مقتل امرأة وطفلتها الصغيرة متأثرتين بإصاباتهما الخطيرة.

وتقع مدينة مانهايم في شمال ولاية بادن-فورتمبرغ، على الحدود مع ولايتي هيسن وراينلاند-بفالتس، وتعد ثاني أكبر مدينة في الولاية، حيث يبلغ عدد سكانها نحو 320 ألف نسمة.