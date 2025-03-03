المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الدمار الذي لحق بالنظام الصحي في غزة يتطلب المساءلة

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الاثنين، أن الدمار الذي لحق بالنظام الصحي في قطاع غزة يتطلب المساءلة.

وقال في كلمة بشأن حالة حقوق الإنسان في العالم بمقر المنظمة في جنيف، إنه يجب ضمان احترام وقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أن “أي حل لدوامة العنف هناك يجب أن يقوم على حقوق الإنسان”.

وأضاف أن التهديدات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية يجب أن تتوقف، إذ إنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وقال إن 356 عاملا إنسانيًّا قُتلوا في النزاعات خلال عام 2024، مضيفا أنه “من هذا المنطلق ندين قيام بعض الدول بتقويض عمل المحكمة الجنائية الدولية”.

وحول الوضع في سوريا قال المفوض السامي: “إن سوريا في نقطة حاسمة في تاريخها اليوم ويجب دعم العدالة فيها”.

ودعا تورك، الدول الكبرى إلى ممارسة الضغط على أطراف النزاع في السودان لإنهائه والبدء في عملية سياسية في البلاد.