اليابان تكافح للسيطرة على أكبر حريق غابات منذ 30 سنة وإجلاء الآلاف (فيديو)

يكافح أكثر من ألفَي عنصر إطفاء أكبر حريق غابات في اليابان منذ ثلاثة عقود، حسبما أفاد مسؤولون، اليوم الاثنين، في حين يواجه نحو 4600 شخص دعوات لإخلاء منازلهم.

ولقي شخص حتفه الأسبوع الماضي جراء حريق في محافظة إيواته شمالي البلاد، جاء عقب شحّ في الأمطار بالمنطقة وصيف العام الماضي الذي كان الأكثر حرًّا على الإطلاق في اليابان.

دمار أكثر من ألفي هكتار وعشرات المباني

وأفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث أن الحريق المندلع قرب مدينة أوفوناتو أتى على نحو 2100 هكتار منذ الخميس. وتشير التقديرات إلى أن الحريق دمّر 84 مبنى حتى الأحد، رغم أن تقييم التفاصيل ما زال جاريًا.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة بُثّت صباحًا من أوفوناتو على شبكة البث الوطنية (إن إتش كاي) النيران مشتعلة قرب المباني وأعمدة الدخان وهي تتصاعد.

🚨 Japan’s worst wildfires in 30+ years continue to rage, burning over 5,000 hectares near Ofunato 🧯 Firefighters & military helicopters battle the flames as smoke threatens homes. At least one person has died, and 1,200 residents have evacuated pic.twitter.com/fx98PHqcSx — Anadolu English (@anadoluagency) March 3, 2025

إخلاء المنطقة

وغادر حوالي 2000 شخص المنطقة ولجؤوا إلى أصدقاء أو أقارب، وأُجلي أكثر من 1200 إلى مراكز إيواء، بحسب مسؤولين.

ويكافح الحريق عناصر إطفاء من 14 منطقة يابانية بينهم وحدات من طوكيو، كما تمت الاستعانة بـ16 مروحية بعضها تابعة للجيش.

وقال رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا أمام البرلمان إنه “رغم أن الحريق سينتشر لا محالة إلى حد ما، فسنتخذ كل الإجراءات الممكنة لضمان عدم تأثّر منازل الناس”.

وتراجع عدد حرائق الغابات في اليابان منذ ذروة سجلت في سبعينيات القرن الماضي، بحسب بيانات حكومية. لكن اندلع حوالي 1300 حريق في أنحاء البلاد عام 2023 كان معظمها بين فبراير/شباط وإبريل/نيسان عندما يكون الهواء جافًّا وتشتد سرعة الرياح.

وشهدت أوفوناتو أمطارًا لم تتجاوز 2.5 مليمتر في فبراير، محطّمة الرقم القياسي السابق في الانخفاض الذي بلغ 4.4 مليمترات عام 1967، علمًا بأن المعدل الطبيعي يبلغ 41 مليمترًا.