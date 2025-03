اليابان تكافح للسيطرة على أكبر حريق غابات منذ 30 سنة وإجلاء الآلاف (فيديو)

يكافح أكثر من ألفَي عنصر إطفاء أكبر حريق غابات في اليابان منذ ثلاثة عقود، حسبما أفاد مسؤولون، اليوم الاثنين، في حين يواجه نحو 4600 شخص دعوات لإخلاء منازلهم.

ولقي شخص حتفه الأسبوع الماضي جراء حريق في محافظة إيواته شمالي البلاد، جاء عقب شحّ في الأمطار بالمنطقة وصيف العام الماضي الذي كان الأكثر حرًّا على الإطلاق في اليابان.

وأفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث أن الحريق المندلع قرب مدينة أوفوناتو أتى على نحو 2100 هكتار منذ الخميس. وتشير التقديرات إلى أن الحريق دمّر 84 مبنى حتى الأحد، رغم أن تقييم التفاصيل ما زال جاريًا.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة بُثّت صباحًا من أوفوناتو على شبكة البث الوطنية (إن إتش كاي) النيران مشتعلة قرب المباني وأعمدة الدخان وهي تتصاعد.

