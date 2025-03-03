رئيس حزب الأمة السوداني للجزيرة مباشر: لن يكون هناك استقرار في السودان ما لم يتم التوصل لاتفاق

أكد رئيس حزب الأمة السوداني مبارك الفاضل، أنه لن يكون هناك استقرار في السودان إن لم تنته الحرب بالاتفاق، ولو هُزم الدعم السريع، على حد وصفه.

واتهم الفاضل، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بأنه “يشيطن القوى السياسية في البلاد تمهيدًا لحكمه الشمولي”.

وذكر أن لديه “معلومات من مصادر أمريكية تفيد بأن الجيش يوافق على دور محدود لـمحمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع في الفترة المقبلة”، دون أن يفصح عن تلك المصادر ومصداقيتها.

وقال رئيس حزب الأمة السوداني إنه “يطمح لجيش مهني بعيدا عن السياسة”، مضيفا أنه يتعين على “البرهان خلع البدلة العسكرية والترشح للانتخابات إن أراد الحكم”.

وواصل الفاضل هجومه على البرهان قائلا: إن “البرهان لديه طموح في الحكم وتشبث بالسلطة وكان متعجلا في إجراء التعديلات على الوثيقة الدستورية ليطيل مدة حكمه؛ حيث إنها تعديلات غير قانونية، ولا يحق لمجلسي السيادة والوزراء إضافة تعديلات أو إجازتها”.

وأدت الحرب، التي اندلعت في إبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون سوداني ودخول البلاد في “أكبر أزمة إنسانية تم تسجيلها على الإطلاق”، وفق منظمة “لجنة الإنقاذ الدولية” غير الحكومية.

ويعاني نحو 25 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد في أنحاء السودان جميعه، وفقا للأمم المتحدة.