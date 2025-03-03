غزة.. مسؤول يكشف عدد الوحدات السكنية المتضررة في رفح جراء الحرب (شاهد)

أكد حاتم النحال، مدير وزارة الأشغال بمدينة رفح، أن الوزارة قامت حتى الآن بحصر أكثر من 11 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل كامل في رفح، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 31 ألفا في المدينة كلها.

وقال للجزيرة مباشر إن استمرار تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المناطق بمدينة رفح “يعوق عمليات حصر المباني المدمرة بشكل كامل حتى الآن”.

وواصل النحال “هناك 4 آلاف وحدة سكنية غير صالحة للسكن تماما بالمدينة، كما أننا في أمسّ الحاجة إلى 70 ألف خيمة على الأقل حدا أدنى من أجل توفير مأوى للعائلات التي فقدت منازلها في محافظة رفح”.

ولفت إلى أن “الإشكالية الأولى التي تعوق عودة الحياة في محافظة رفح هي تمركز الجيش الإسرائيلي في عدد من مناطقها مما يهدد أرواح الفلسطينيين”، ودعا إلى “التعجيل بانسحاب الاحتلال حتى نستكمل الحصر وإعادة الحياة لكل رفح”.

وقال مدير وزارة الأشغال “إننا بحاجة ماسّة للكرافانات والسماح بدخول مواد الإعمار لترميم المنازل واستيعاب أكثر من 10 آلاف عائلة بدون مأوى نتيجة حرب الإبادة، وعودة خدمات الكهرباء وغيرها”.

من جهتها، أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان رابط استعلام خاصا ببيانات الحصر الأولي للوحدات السكنية المتضررة جراء الحرب على قطاع غزة، من فئتي الهدم الكلي والجزئي غير الصالح للسكن.

وأشارت الوزارة إلى أن الرابط يشمل بيانات محافظات غزة والوسطى وخان يونس مبدئيا، أما محافظتا شمال غزة ورفح فلم تنتهيا تماما بسبب تأخر انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من تلك المناطق حتى اليوم.

ودعت الوزارة أي متضرر لديه حالة هدم كلي أو غير صالح وما زال اسمه غير مدرج ضمن قاعدة البيانات إلى تقديم طلب إلكتروني على الرابط نفسه الخاص بالوزارة.