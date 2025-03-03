قوات الاحتلال تهدم مزرعة عائلة فلسطينية في القدس المحتلة

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مزرعة عائلة مصطفى في العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة، التي تضم عقارات وحظيرة أغنام، بحجة قربها من معسكر “عناتوت” التابع لجيش الاحتلال.

وأخطرت سلطات الاحتلال المواطن المقدسي زياد محمد مصطفى من بلدة العيسوية بضرورة إخلاء مزرعته التي تضم حظيرة للأغنام مساحتها أكثر من دونمين (ألفي متر مربع) وعقارات أخرى، وأمهلته 24 ساعة فقط قبل هدمها.

وانتشرت قوات الاحتلال بشكل مكثف في محيط موقع الهدم، وفرضت إجراءات أمنية مشددة.

ووفقًا لإحصائية صادرة عن محافظة القدس، نفذت سلطات الاحتلال نحو 433 عملية تجريف وهدم في المحافظة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في تصعيد واضح لسياسة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية.

ونزح أكثر من 5500 من سكان مخيم نور شمس نتيجة للعملية العسكرية التي يشنها الاحتلال في المخيم منذ 22 يومًا، وبدأ عملية عسكرية في مدينة طولكرم القريبة ومخيمها منذ أكثر من 31 يومًا.