“الأرض كالعرض”.. الفلسطينيتان عديلة وكوثر تجسدان الصمود بوجه اعتداءات المستوطنين في رام الله (فيديو)

على أطراف بلدة سنجل شمال رام الله بالضفة الغربية، وفي ذكرى يوم الأرض الفلسطيني، يقف منزل الحاجة عديلة عصفور شاهدا على عقودٍ من الصمود في وجه اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

المنزل المحاذي لشارع 60 الالتفافي -أطول شارع استيطاني- تحوّل إلى هدف متكرر لهجمات المستوطنين الذين لم يكتفوا بالاعتداء عليه نهارا، بل يعودون ليلاً بزيٍّ عسكريٍّ ليكملوا المضايقات.

وقالت الحاجة عديلة للجزيرة مباشر إن معاناتها ليست جديدة، لكنها تصاعدت بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تنوعت الهجمات بين تكسير نوافذ منزلها، ورشق الحجارة، وحتى الاعتداء على الأشجار المحيطة به.

ورغم كل هذه الاعتداءات فإن الحاجة عديلة متمسكة بأرضها، مؤكدةً أن “الأرض كالعرض، لا يجوز التفريط بهما”.

“لن أترك بيتي وأرضي”

وعلى بعد أمتار من منزل الحاجة عديلة، تعيش الحاجة كوثر عبد المنعم في ظروف مشابهة، فبيتها أيضا يقع بمحاذاة شارع 60 الاستيطاني، ما جعله عرضة لمضايقات المستوطنين الذين يتعمدون جلب أغنامهم للرعي بجوار منزلها، في محاولةٍ للضغط عليها بهدف ترحيلها.

لكن كوثر، كسائر الفلسطينيين الصامدين في أراضيهم، ترفض الاستسلام، قائلةً للجزيرة مباشر “لو دفعوا لي الملايين، لن أترك بيتي وأرضي”.

يذكر أن تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في المناطق المحاذية للمستوطنات ليس جديدا، لكنه ازداد بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، في ظل تواطؤ الجيش الإسرائيلي مع المستوطنين، الذين يهاجمون الفلسطينيين نهارا بزيّ مدني، ثم يعودون ليلاً كجنودٍ مسلحين.