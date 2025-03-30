الحوثي: استهدفنا قطعا بحرية أمريكية وحاملة الطائرات ترومان 3 مرات خلال 24 ساعة (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الأحد، أنها استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان” وعددا من القطع الحربية في البحر الأحمر ثلاث مرات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع “نواصل التصدي للعدوان الأمريكي على بلدنا واشتبكنا مع حاملة الطائرات ترومان والقطع البحرية المعادية في البحر الأحمر لثلاث مرات خلال 24 ساعة”.

🟥 بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" وعددا من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر لثلاث مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية 01 شوال 1446 30 مارس 2025#التصعيد_بالتصعيد#لن_نترك_غزة #الأمريكي_شريك_الجريمة_في_غزة pic.twitter.com/6E6TPEfM1r — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) March 30, 2025

قوة صاروخية ومسيَّرات

وأشار المتحدث العسكري باسم الحوثيين إلى أن المواجهة والاشتباكات نفذتها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيَّر والقوات البحرية بعدد من الصواريخ المجنحة والمسيَّرات.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين “لن نتراجع عن إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة“.

هجوم على تل أبيب

وأعلنت جماعة الحوثي، يوم الأربعاء، أنها استهدفت بالطائرات المسيَّرة أهدافا عسكرية إسرائيلية في منطقة يافا المحتلة، كما استهدفت قطعا حربية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان”.

وبثت قناة المسيرة بيانا للناطق الرسمي، وقالت “بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية (ترومان) وعدد من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر وأهداف عسكرية للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة”.

عملية عسكرية مشتركة

وقال الناطق العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع، في بيان فجر اليوم، إن “القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيَّر والقوات البحرية نفذت خلال الساعات الماضية عملية عسكرية مشتركة”.

وأضاف أن العملية استهدفت “القطع البحرية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية (هاري ترومان) التي ينطلق منها العدوان على اليمن”.

وأمس السبت، أعلن الحوثيون وقوع “عدوان أمريكي استهدف بـ7 غارات محافظة صعدة” شمالي اليمن، وقالت قناة المسيرة إن العدوان استهدف شرق مدينة صعدة، ومديرية آل سالم بمحافظة صعدة شمال غرب العاصمة صنعاء.

تدمير محطات اتصال

وفي وقت سابق السبت، قالت جماعة الحوثي إن الغارات الأمريكية على محافظتي عمران وصعدة تسببت في تدمير كامل لمحطات اتصالات.

وأعلنت واشنطن في 15 مارس/آذار عن عملية عسكرية ضد الحوثيين “لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن” الممر البحري الحيوي للتجارة العالمية.