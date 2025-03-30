صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب بعد رصد صاروخ من اليمن وطائرة تعود أدراجها (فيديو)

دوت صفارات الإنذار، اليوم الأحد، في عدد من المناطق بإسرائيل بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد صاروخ من اليمن، ادعى أنه تم اعتراضه.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “اعترضنا صاروخا أطلق من اليمن قبل دخوله إلى الأراضي الإسرائيلية”.

وسمع دوي صافرات الإنذار في القدس وتل أبيب ومناطق أخرى في وسط إسرائيل، وأفادت وكالة (فرانس برس) في وقت لاحق بسماع دوي انفجارات خفيفة، بعد انطلاق صافرات الإنذار في العديد من المناطق.

من جانبها قالت قناة المسيرة “كعادتها أعلنت القوات الصهيونية اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يخترق الأجواء الإسرائيلية. إلا أن منصات إعلامية تداولت مشاهد للصاروخ في سماء يافا المحتلة التي يسميها العدو تل أبيب”.

وأظهر مقطع فيديو سقوط شظايا صاروخ داخل مدرسة في تل أبيب.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي من نوع “ذو الفقار”. وأضاف أن الصاروخ حقق مهمته بنجاح.

طائرة تعود أدراجها

من ناحية أخرى، ذكرت (القناة 12) الإسرائيلية أن طائرة تابعة لشركة طيران (ريان إير) منخفضة التكلفة، والتي عادت إلى إسرائيل اليوم، اضطرت إلى الرجوع أدراجها في الجو بعد إطلاق النار من اليمن.

وأعلنت جماعة الحوثي يوم الأربعاء، أنها استهدفت بالطائرات المسيرة أهدافا عسكرية إسرائيلية في منطقة يافا المحتلة، كما استهدفت قطعا حربية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان.

#صور | لحظة نقل المستوطنة التي أصيب بجراح خطيرة بعد سقوطها في حفرة عميقة خلال هروبها للملاجئ لحظة تفعيل صافرات الإنذار وسط فلسطين المحتلة pic.twitter.com/Aqko3lGitC — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 30, 2025

“عملية عسكرية مشتركة”

وبثت قناة المسيرة بيانا للناطق الرسمي وقالت “بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية (ترومان) وعددا من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر وأهدافاً عسكريةً للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة”.

⭕️عاجل⭕️

إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في "تل أبيب" والقدس pic.twitter.com/y8kLCGR6Kn — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) March 30, 2025

وقال الناطق العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع-في بيان فجر اليوم الأربعاء إن “القوة الصاروخية وسلاح الجوّ المسيّر والقوات البحرية نفذت خلال الساعات الماضية عملية عسكرية مشتركة”.

وأمس السبت أعلن الحوثيون وقوع “عدوان أمريكي استهدف بـ 7 غارات محافظة صعدة” شمالي اليمن، وقالت قناة المسيرة أن العدوان استهدف شرق مدينة صعدة، ومديرية آل سالم الواقعة محافظة صعدة شمال غرب العاصمة صنعاء.

“نصرة غزة”

وشنّ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية -منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة– على إسرائيل وفي البحر الأحمر حيث استهدفوا سفنا قالوا إنها على ارتباط بإسرائيل، وذلك دعما لغزة.

وأوقف الحوثيون هجماتهم على إسرائيل والبحر الأحمر مع بدء سريان الهدنة في غزة في 19 كانون الثاني/يناير 2025، لكنهم استأنفوها بعد خرق إسرائيل لهدنة وقف إطلاق النار وتوعدوا بتكثيفها طالما استمرّ القصف على غزة.