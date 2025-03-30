حميدتي يقر بانسحاب قواته من الخرطوم ويتعهد بالعودة (فيديو)

أقرّ قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو اليوم الأحد بأن قواته “غادرت” الخرطوم الأسبوع الماضي مع تعزيز الجيش مكاسبه في العاصمة، لكنه قال إن الحرب لم تنته بعد.

وفي في أول ردّ فعل، منذ إعلان هزيمة قوات الدعم السريع وطردها من معظم أنحاء العاصمة على يد الجيش السوداني- بعد حرب مدمرة استمرت نحو عامين- تعهد حميدتي في رسالة صوتية بأن تعود قواته إلى العاصمة الخرطوم أقوى من ذي قبل.

“إعادة التموضع في أم درمان”

وقال قائد الدعم السريع، إن قواته انسحبت الأيام الماضية لإعادة تموضعها في أم درمان، وأضاف أن الحرب في السودان لم تنته ولا تزال في بدايتها، بحسب وصفه.

وقال دقلو في كلمته الموجهة إلى قواته وتداولتها مواقع التواصل “في الأيام السابقة حصل انسحاب لتموضع القوات في أم درمان في قرار وافقت عليه القيادة وإدارة العمليات”.

وأضاف أن “أي شخص يعتقد أن هناك تفاوض أو اتفاق مع هذه الحركة الشيطانية مخطئ” في إشارة إلى الجيش الذي تخوض قوّات الدعم السريع حربا ضده منذ إبريل/نيسان عام 2023، وقال “ليس لدينا أي اتفاق أو نقاش معهم، فقط لغة البندقية”.

وهنأ قائد الدعم السريع، قواته على ما وصفها بـ”الانتصارات في النيل الأزرق ودارفور وكردفان وأم درمان” وقال إن الدعم السريع، سيطر بالكامل على قاعدة “السلك” العسكرية بإقليم النيل الأزرق جنوبي السودان

من جانبه ذكر الجيش السوداني، في وقت سابق، بأنه تمكن “من تطهير آخر جيوب مليشيا الدعم السريع” في محلية الخرطوم، وقال “لا صحة بأن انسحابهم من المواقع كان نتيجة اتفاق مع الحكومة”.

بسط السيطرة على الخرطوم

وأعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان مساء الأربعاء “تحرير” العاصمة من قوّات الدعم السريع، قبل أن يعلن الخميس سيطرته الكاملة عليها.

ومساء أمس السبت، تعهد البرهان في أول خطاب متلفز له منذ سيطرة الجيش على الخرطوم بأن قواته ستقاتل حتى النصر، مؤكدا أن الحرب لن تنتهي حتى تضع قوات الدعم السريع أسلحتها.

كما استبعد البرهان إجراء أي مفاوضات مع الدعم السريع، معتبرا أن النصر لن يكتمل “إلا بالقضاء على آخر متمرد في آخر بقعة من السودان”.