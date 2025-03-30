الهلال الأحمر الفلسطيني: نناشد المنظمات الدولية ضرورة التحرك العاجل لمعرفة مصير طواقمنا في رفح (فيديو)

أدان رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب بشدة استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لطواقمهم في منطقة تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال الخطيب “لا يزال مصير 9 من طواقم الهلال الأحمر في غزة مجهولا عقب استهدافهم من جانب قوات الاحتلال بشكل مباشر في رفح، ونحمّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء بمدينة رفح عقب استهدافهم في منطقة تل السلطان أثناء أداء عملهم”.

وأضاف “نعرف أنه كان هناك أحياء ومصابون من طواقمنا قبل أن يصل إليهم جنود الاحتلال في رفح جنوبي غزة، وإن مماطلة الاحتلال بشأن مصير طواقمنا هي لإخفاء معالم جرائم حرب ارتُكبت في منطقة تل السلطان في رفح حيث كان هناك عدد كبير من المصابين نتيجة القصف الإسرائيلي”.

وأردف الخطيب “34 مركبة إسعاف أخرجها الاحتلال الإسرائيلي عن الخدمة منذ بداية الحرب في غزة، ويجب على المجتمع الدولي ممارسة الضغط على الاحتلال لمعرفة مصير طواقمنا من الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني في رفح”.

كما طالب بالسماح الفوري لعمليات الإنقاذ والبحث عن طواقم الهلال الأحمر والدفاع المدني المفقودين في رفح، خاصة أن الاحتلال اعترف بإطلاق النار على سيارات الإسعاف هناك.

وقال رئيس الهلال الأحمر “نناشد ضرورة التحرك العاجل من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والأممية لمعرفة مصير هذه الطواقم من الهلال الأحمر والدفاع المدني، لا سيما وقد اعترف الاحتلال بإطلاق النار على سيارات إسعاف في منطقة تل السلطان”.

ومنذ فجر الثلاثاء 18 مارس/آذار الجاري، خرق الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه قبل شهرين بين إسرائيل وحركة حماس، وأُطلق بموجبه سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين وجثث آخرين مقابل الإفراج عن مئات من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.