ترامب يهدد بقصف إيران إذا لم تصل لاتفاق بشأن برنامجها النووي

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران وفرض تعريفات جمركية إضافية عليها إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يضمن أن طهران لن تطور سلاحا نوويا.

وأكد ترامب، في مقابلة اليوم الأحد مع شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية، أنه “إذا لم تصل إيران إلى اتفاق (بشأن برنامجها النووي) فسوف تتعرض لقصف لم تشاهده أبدا من قبل”.

غير أن ترامب أوضح في ذات الوقت أن المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين “يتحدثون”، في إشارة إلى عملية الاتصال الذي تمت بين البلدين مؤخرا، حيث أرسل ترامب رسالة إلى المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي.

وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في بيان اليوم الأحد أنه يرفض المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ترامب “غاضب جدا” من تصريحات لبوتين

وفيما يتصل بملف الحرب بين روسيا وأوكرانيا قال ترامب إنه “غاضب جدا ومنزعج بشدة” بسبب تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه خلالها انتقادا لمصداقية لقيادة الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي، موضحا أن هذه التصريحات “لم تكن في الموضع الصحيح”.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن بوتين الجمعة دعوته إلى حكومة انتقالية في أوكرانيا، ما يعني فعليا إزاحة زيلينسكي من سدة الحكم في كييف.

وتابع ترامب قائلا “إذا لم أتمكن من التوصل مع روسيا إلى اتفاق لوقف إراقة الدماء في أوكرانيا، وإذا كنت اعتقد أن هذا هو خطأ روسيا، وهو ما قد لا يكون الأمر عليه، فسوف أفرض تعريفات إضافية على كل النفط القادم من روسيا”.

وأوضح ترامب أن التعريفة الجمركية الإضافية على النفط الروسي، في حال تم فرضها، سوف تصل ما بين 25% إلى 50%، وهذا يعني أنه “إذا اشتريت نفطا من روسيا فلن تتمكن من القيام بأعمال تجارية في الولايات المتحدة” حسب قوله.

وأضاف ترامب أن هذه التعريفات الإضافية على النفط الروسي يمكن أن تفرض خلال شهر في حال عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

يذكر أن ترامب سبق أن انتقد زيلينسكي، قائلاً إنه “سئم” من تعامله مع الحرب ووصفه بأنه “ديكتاتور”.

“الغضب قد يتلاشى”

وأضاف ترامب أن بوتين يعرف أنه “غاضب”، لكن الرئيس الأمريكي أكد في ذات الوقت أن “لديه علاقة جيدة جدا مع بوتين”، مشيرا إلى أن “الغضب (تجاه تصريحات بوتين) سوف يتلاشى بسرعة إذا قام بالتصرف الصحيح”.

وأشار ترامب إلى أنه سوف يتحدث مع بوتين مرة أخرى خلال الأسبوع الجاري.

يشار إلى أن ترامب جعل إنهاء الحرب في أوكرانيا أحد أهم وعوده في السياسة الخارجية خلال حملته الانتخابية، وسبق أن انتقد مرارا التكاليف الهائلة التي تحملتها الولايات المتحدة لتقديم الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا في حربها مع روسيا المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وتم الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا في الأسبوع الماضي على وقف جزئي لإطلاق النار من شأنه أن يسمح بالملاحة الآمنة في البحر الأسود ويوقف الهجمات على منشآت الطاقة الخاصة في البلدين.