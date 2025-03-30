دعما لغزة.. هولنديون يحيون ذكرى يوم الأرض الفلسطيني في أمستردام (شاهد)

شهدت العاصمة الهولندية أمستردام، اليوم الأحد، مسيرة حاشدة حيث تجمَّع مئات المواطنين الهولنديين وأبناء الجاليات الفلسطينية والعربية لإحياء ذكرى يوم الأرض الفلسطيني، الذي يوافق الثلاثين من مارس/آذار من كل عام.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالسياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، معبرين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

انطلقت المسيرة من ساحة “سباو” في وسط أمستردام نحو ساحة “الدام” الشهيرة، وردد المتظاهرون هتافات تدعو إلى وقف الإبادة وإنهاء الاحتلال، مثل “أوقفوا الإبادة وأنهوا الاحتلال” و”هولندا اشعري بالعار”، في إشارة إلى دعوة الحكومة الهولندية لوقف الدعم المقدَّم لإسرائيل والضغط من أجل إنهاء الحرب على غزة.

وقالت الناشطة الهولندية ومنظمة المسيرة لورين سميث للجزيرة مباشر إن مشاركتهم في هذه الفعالية تأتي تعبيرًا عن تضامنهم الثابت مع القضية الفلسطينية.

وأضافت “نحن اليوم في مظاهرة من أجل فلسطين، لإحياء الذكرى الـ49 ليوم الأرض، نُظهر تضامننا مع الشعب الفلسطيني ليس فقط في هذا اليوم بل على مدار العام”.

وأشارت سميث إلى رمزية هذه الذكرى، موضحة أن يوم الأرض يمثل رمزًا لصمود الشعب الفلسطيني، مؤكدة “يوم الأرض يذكّرنا بأولئك الذين فقدوا حياتهم خلال احتجاجات عام 1976 ضد مصادرة الأراضي داخل إسرائيل. واليوم، وبعد 49 عامًا، لا يزال القتل مستمرًّا، ومصادرة الأراضي متواصلة”.

وأكدت هيستر فان دير موست، مديرة منظمة “بلانت أند أوليف” في هولندا، للجزيرة مباشر أن منظمتها تساعد في زراعة أشجار الزيتون في فلسطين لحماية الأرض من المصادرة.

وقالت “آلاف الناس في هولندا يزرعون أشجار الزيتون كل عام، وحاليًّا نزرع ستة وسبعين ألف شجرة زيتون في فلسطين، وهو عدد كبير في الضفة الغربية“.

وأضافت “لكننا هنا أيضًا نفكر في غزة، في الإبادة الجماعية، فنحن لا نطالب فقط بوقف إطلاق النار، بل نطالب بنهاية الاحتلال حتى تكون كل فلسطين حرة”.

وعبَّر المواطن الهولندي إيوارت عن تضامنه مع الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الحكومة الهولندية متواطئة مع الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون.

وذكر “الحكومة الهولندية تدعم حكومة نتنياهو، ولا تتحدث علنًا ضد استئناف الإبادة الجماعية”.

وقال المواطن الهولندي ماتين إن الفلسطينيين خسروا الكثير من الأرض بسبب جيش الاحتلال الإسرائيلي ودولة الصهاينة، معبّرًا عن دعمه للفلسطينيين في محاولتهم لاستعادة أراضيهم.

وأضافت المواطنة الهولندية ليزا “ما أود أن أقوله للشعب في غزة هو أنهم ليسوا وحدهم، وآمل أن يظلوا شجعانًا وأقوياء، وأن يتم تحرير غزة وباقي فلسطين قريبًا”.

يبقى يوم الأرض الفلسطيني ذكرى خالدة في الذاكرة الوطنية، إذ يجتمع الفلسطينيون في الثلاثين من مارس من كل عام لتجديد التزامهم بنضالهم المستمر ضد سياسات المصادرة والاقتلاع التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.