هجرة عكسية.. أساتذة بارزون في جامعة أمريكية يعتزمون مغادرة البلاد وأمريكيون ينتقلون للعيش في المكسيك

أعلن ثلاثة أساتذة أمريكيين من جامعة ييل عزمهم مغادرة الولايات المتحدة، وأرجعوا ذلك إلى المخاوف بشأن القيود على حرية التعبير، وما وصفوه “بسقوط الأمريكيين في الفاشية” في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المؤرخان الزوجان تيموثي سنيدير ومارسي شور، إضافة إلى الباحث في شؤون الفاشية جاسون ستانلي، إنهم سوف ينتقلون إلى جامعة تورونتو في كندا.

وقال ستانلي لموقع “تسايت” الألماني الإخباري إن هذه الخطوة جاءت في ظل ضغط واشنطن على جامعة كولومبيا في نيويورك لتغيير قواعدها بشأن الاحتجاجات، إضافة إلى قسم دراسات الشرق الأوسط، بعد أن شهدت احتجاجات كبيرة موالية للفلسطينيين العام الماضي.

ووصف ستانلي التطورات منذ تولي ترامب السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي بـ”الفاشية”.

وقالت شور لصحيفة “تورونتو توداي” إنها وزوجها يشعران بالقلق الشديد بشأن أحدث الخطوات التي اتخذتها إدارة ترامب بشأن خفض تمويل الجامعات، وفتح تحقيقات بشأن ما يتردد عن إخفاق الكليات في حماية الطلبة اليهود أثناء الاحتجاجات على تصرفات إسرائيل في غزة.

I'm haunted by the question: what would I do if ICE were to come to take one of my students away while I was with them. Would I scream? Take a video? Try to pull the masks off? Try to drag the men away? Start crying? Could I trust myself to be brave?https://t.co/TXAlRhdziq

— Marci Shore (@marci_shore) March 30, 2025